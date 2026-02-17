Fallece policía herido en enfrentamiento contra banda El Wilmer en Atlántida

Atlántida

Uno de los cuatro agentes que resultaron heridos durante un enfrentamiento armado con una banda criminal en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida, falleció en las últimas horas.

El tiroteo ocurrió la mañana del martes durante un operativo policial que buscaba ubicar a Wilmer Ávila Sánchez, señalado como líder de una estructura delictiva y quien se había fugado del centro penal de El Porvenir en diciembre de 2025.