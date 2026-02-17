Fallece policía herido en enfrentamiento contra banda El Wilmer en Atlántida

Uno de los cuatro agentes que resultaron heridos durante un enfrentamiento armado con una banda criminal en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida, falleció en las últimas horas.
El tiroteo ocurrió la mañana del martes durante un operativo policial que buscaba ubicar a Wilmer Ávila Sánchez, señalado como líder de una estructura delictiva y quien se había fugado del centro penal de El Porvenir en diciembre de 2025.
De manera preliminar, se informó que Ávila Sánchez estaría entre los cuatro hombres que murieron en el intercambio de disparos.
Tras el enfrentamiento en la zona montañosa, los policías heridos fueron evacuados de emergencia y trasladados al Hospital Atlantida, en La Ceiba. Dos de los agentes habían sido identificados como Bayron López y Edgardo Aguilera.
Además de los fallecidos, las autoridades confirmaron que otro presunto integrante de la banda resultó herido y uno más fue capturado. En la operación se decomisaron armas de grueso calibre.
La Policia Nacional de Honduras se encuentra ampliando la información sobre lo ocurrido y no se descartan más acciones en la zona en las próximas horas.
Noticia en desarrollo...