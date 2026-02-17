Violento enfrentamiento en Atlántida deja cuatro muertos y varios policías heridos

Atlántida

Al menos cuatro policías heridos y cuatro hombres muertos dejó este martes un enfrentamiento armado entre agentes policiales y una banda criminal en la aldea San Marcos, de La Masica, Atlántida.

De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se registró durante un operativo que tenía como objetivo la búsqueda de Wilmer Ávila Sánchez, líder de una banda criminal, quien se había escapado del centro penal de El Porvenir en diciembre pasado, y quien estaría entre los fallecidos.

Los agentes policiales heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

Asimismo, se informó que uno de los criminales resultó herido y otro fue detenido, ambos integrantes de la banda de Wilmer. También se les decomisaron armas de grueso calibre.

Se espera que en los próximos minutos la Policía Nacional proporcione mayores detalles sobre lo sucedido.