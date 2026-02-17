Enfermero es condenado a más de 33 años de prisión por graves delitos contra tres niñas

La Paz, Honduras

De acuerdo con la acusación, el imputado trabajaba en el Hospital Roberto Suazo Córdova y mantenía cercanía con la familia de las víctimas, por lo que frecuentaba la vivienda donde las niñas residían con su abuela.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Local de La Paz logró una sentencia condenatoria de 33 años y cuatro meses de prisión contra el enfermero Marco Tulio Navarro por violación agravada y otras agresiones sexuales en perjuicio de tres menores de edad.

Las investigaciones establecieron que los hechos comenzaron en 2003, cuando el acusado aprovechaba la ausencia de la adulta mayor para realizar tocamientos a una niña de siete años. En 2009 abusó sexualmente de la misma menor en varias ocasiones.

Asimismo, en 2008 inició tocamientos contra otra niña también de siete años, conductas que se extendieron hasta que cumplió 11 años, mientras que en 2010 cometió nuevas agresiones contra una tercera menor.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, psicológicas y periciales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado, determinando un patrón reiterado de violencia sexual.

El Tribunal de Sentencia, por unanimidad, le impuso 17 años y cuatro meses por violación agravada en concurso ideal y 16 años por otras agresiones