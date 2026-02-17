Tras casi un año prófugo, Romeo Vásquez podría entregarse a la justicia

Tegucigalpa

Tras casi un año de estar prófugo de la justicia, el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, podría presentarse voluntariamente ante los tribunales de justicia.

Así lo anunció el abogado Hermes Ramírez, parte del equipo de defensa legal del exjerarca militar, al informar sobre la posible comparecencia de su defendido.

“El equipo de defensa ha establecido contacto con familiares cercanos al general Romeo Vásquez, para analizar la factibilidad de presentarlo voluntariamente, habida cuenta del proceso que se sigue en su contra, tanto en el Circuito de Criminalidad Organizada, como en los tribunales ordinarios”, reveló el abogado Hermes Ramírez.

El profesional del derecho explicó que esta acción de presentación voluntaria no se había planificado antes, debido al ambiente político en el anterior gobierno de Xiomara Castro, y que no existían garantías de un juicio justo contra Vásquez Velásquez y los otros dos generales, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, vinculados al caso del homicidio de Isy Obed Murillo Mencías.

Ramírez expresó que, como parte de la estrategia de la eventual presentación de Romeo Vásquez, “se está a la espera de una respuesta legislativa, para poder garantizar que todas estas personas que fueron perseguidas políticamente puedan tener garantías para someterse a los procesos”.

La semana anterior, la plataforma conocida como Defensores de Honduras entregó a diputados del Partido Nacional, un proyecto de ley con el fin de otorgar amnistía política a los que, según ellos, fueron perseguidos políticos por parte de Libertad y Refundación (Libre).