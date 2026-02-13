Romeo Vásquez sobre su paradero: “Me movía de montaña en montaña. Estoy en un pueblo”.

Tegucigalpa

El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez, prófugo por acusaciones de asesinato tras el golpe de Estado de 2009, reveló la noche del jueves, en el noticiero TN5 de Tegucigalpa, detalles sobre su paradero.

Sus declaraciones se producen días después de que la Policía Nacional de Honduras eliminara su ficha de la lista de los diez delincuentes más buscados, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 35 millones de lempiras (aproximadamente 1.3 millones de dólares).

“Bueno, me encuentro en una ubicación donde tengo mayor seguridad, pero todavía estoy aquí esperando que las cosas mejoren en el país. No creo que me vengan a capturar ahora, porque sé que ha llegado un nuevo gobierno y, como dice la Biblia, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra”, comenzó Vásquez durante su conversación.

También aseguró que no tuvo miedo de ser localizado y capturado. “Miedo no, porque el miedo se vence con las acciones. Más podía mi deseo de luchar por mi país, de despertar a la gente con mis mensajes, y no voy a permitir que ellos me tengan como un trofeo político”, expresó.

Asimismo, expuso: “Voy a luchar desde donde esté. Desde ahí busqué mandar los mensajes fuertes que podía. Sabía que me estaban buscando, me movía de montaña en montaña, y la gente de las Fuerzas Armadas, de la Policía y muchos hondureños que nos apoyaron estaban informándonos. Gracias al pueblo hondureño, gracias a las iglesias y a los medios de comunicación que todo el tiempo estuvieron apoyando esta lucha”.

Al referirse a su situación actual, Vásquez aseguró que se encuentra fuera de las ciudades y en condiciones más seguras, al tiempo que denunció haber sido objeto de una persecución por parte de las autoridades.

“Ahora, sí estoy en un pueblo, no estoy en una ciudad, estoy en un pueblo, pero estoy en mejores condiciones. La persecución fue seria. Anduvieron gastando recursos, recursos en propaganda y recursos para perseguirme. Pero, con la fe en Dios, con la ayuda del pueblo hondureño y de miembros de las Fuerzas Armadas, no pudieron capturarme”.

El exjerarca militar también afirmó que su decisión de mantenerse oculto respondía a temores por su integridad personal en caso de ser detenido, señalando que no estaba dispuesto a exponerse a ese escenario. “Tampoco les iba a dar ese gusto de que me fueran a asesinar estando en la cárcel”.