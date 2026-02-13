En esta fecha habilitarán trocha oeste del segundo anillo en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El congestionamiento vehicular en la salida este ha incrementado en los últimos días desesperando a los sampedranos, sobre todo en horas pico.

Muchos se preguntan el porqué del caos vial y cuando acabará porque el problema se ha agudizado en los últimos meses.

Pero, hay una explicación: la municipalidad comenzó el proyecto de pavimentación o repavimentación de la trocha oeste en el Segundo Anillo de Circunvalación, desde la 4 hasta la 33 calle incluidas varias soluciones viales.

Ese proyecto cuesta 89,777,427.91 lempiras, con fondos cien porciento municipales, obligando a la municipalidad a cerrar calles aledañas al proyecto para poder avanzar.

Esos cierres han generado tráfico en las salidas del este tomando en cuenta que están en un sector donde el tráfico es pesado y a diario circulan más de 20 mil rastras y el doble de carros livianos.

La trocha en construcción comienza desde la 4 calle en las cercanías de Megamall hasta el bulevar de la 33, exactamente a la altura del estadio Olímpico.

En ese tramo en construcción fue donde murió la maestra Keyla Melissa Palacios y que necesita ser señalizado para evitar que las tragedias se repitan.

La buena noticia es que el congestionamiento disminuirá a partir del 19 de febrero, fecha programada para habilitar el proyecto y acabar con el cierre de calles.

El clima retrasó el proyecto, pero, está dentro del período de construcción, aseguran las autoridades.

La constructora William y Molina es la responsable del proyecto y ya realizaron la fundición del último tramo. Actualmente, trabajan en la construcción de retornos, bordillos, aceras y señalizaciones.