En esta fecha habilitarán trocha oeste del segundo anillo en SPS

El congestionamiento vehicular en la salida este ha incrementado en los últimos días desesperando a los sampedranos, sobre todo en horas pico.
Muchos se preguntan el porqué del caos vial y cuando acabará porque el problema se ha agudizado en los últimos meses.
Pero, hay una explicación: la municipalidad comenzó el proyecto de pavimentación o repavimentación de la trocha oeste en el Segundo Anillo de Circunvalación, desde la 4 hasta la 33 calle incluidas varias soluciones viales.
Ese proyecto cuesta 89,777,427.91 lempiras, con fondos cien porciento municipales, obligando a la municipalidad a cerrar calles aledañas al proyecto para poder avanzar.
Esos cierres han generado tráfico en las salidas del este tomando en cuenta que están en un sector donde el tráfico es pesado y a diario circulan más de 20 mil rastras y el doble de carros livianos.
La trocha en construcción comienza desde la 4 calle en las cercanías de Megamall hasta el bulevar de la 33, exactamente a la altura del estadio Olímpico.
En ese tramo en construcción fue donde murió la maestra Keyla Melissa Palacios y que necesita ser señalizado para evitar que las tragedias se repitan.
La buena noticia es que el congestionamiento disminuirá a partir del 19 de febrero, fecha programada para habilitar el proyecto y acabar con el cierre de calles.
El clima retrasó el proyecto, pero, está dentro del período de construcción, aseguran las autoridades.
La constructora William y Molina es la responsable del proyecto y ya realizaron la fundición del último tramo. Actualmente, trabajan en la construcción de retornos, bordillos, aceras y señalizaciones.
Un proyecto millonario
“En estos momentos hemos terminado la fundición del último tramo de la trocha oeste del Segundo Anillo y si todo marcha bien se habilitará el 19 de febrero. Estamos trabajando” dijo el alcalde Roberto Contreras.
Recordó que durante el año 2025 se habilitaron varias fases. "En una primera etapa, a inicios de noviembre, se puso en funcionamiento el trayecto entre la 27 y la 33 calle, marcando el inicio".
Luego el 29 de noviembre se habilitó un nuevo tramo comprendido entre la 20 y la 27 calle, continuando así con la ejecución del proyecto y mejorando de manera significativa la conectividad vial y la movilidad urbana en el sector oeste de la ciudad.
Ahorita se trabaja en el último tramo, sabemos que esos cierres causan molestias y congestionamiento; sin embargo, el resultado final vale la pena, enfatizó.
La obra completa incluye la construcción y pavimentación de la trocha oeste con concreto hidráulico MR 650, el reemplazo de la tubería del alcantarillado sanitario y la protección de las tuberías de agua potable.
Los equipos trabajarán en un área de 30,699.65 metros cuadrados, con señalización vial, líneas continuas, discontinuas, pasos peatonales, vialetas y señales restrictivas.
También contempla la construcción de bordillos pintados y aceras de concreto en una superficie de 5,594.12 metros cuadrados.
Además, se incluye el suministro e instalación de tubería de PVC con sus respectivos accesorios y pruebas hidrostáticas para mejorar el sistema de alcantarillado sanitario, así como resanes de pozos de inspección existentes.
Satisfechos por la obra
El segundo anillo estaba totalmente destruido y a raíz de esa situación la Corporación Municipal aprobó el proyecto y repavimentar la zona.
El gran problema es que es un tramo donde pasa transporte pesado y el pavimento se daña, pero la vida útil de ese pavimento es entre 25 a 30 años, aun con el paso de camiones, rastras y volquetas.
Maritza Saldívar se siente alegre por la mejora del bulevar, recordando lo deteriorada que estaba la vía y cómo afectaba tanto al transporte liviano como al pesado.
“Además, representaba un riesgo constante de accidentes, ya que al intentar esquivar los baches muchos conductores perdían el control”, señaló Saldívar.
Alma Enamorado, reside en la colonia Fernández Guzmán, desde finales de 1982, ella no oculta su alegría por la obra: “Va a quedar más bonito y según va arreglándose todo San Pedro Sula, va mejorando todo, hasta para las propiedades, van a valer más”.
Por su parte, Vilma Matute, presidenta del patronato de la colonia Pastor Zelaya No. 2 detalla que él no solo los que viven cerca se favorecen.
"Esta vía se encontraba con muchos hoyos, porque solamente habían tapado con asfalto y ahora está quedando excelente, muy bonito, viene a mejorar la movilidad y descongestionará el tráfico”, explicó la dirigente comunal.