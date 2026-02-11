¿Por qué Roberto Contreras le debe L66 millones al alcalde de La Lima?

San Pedro Sula, Honduras

Por años la municipalidad de La Lima ha venido cobrando a San Pedro Sula deudas por el “aeropuerto” y esta vez el alcalde Santiago Motiño ha hecho un cobro por 66 millones de lempiras.

Para La Lima, esos millones serían una tabla de salvación, ya que la situación financiera de la municipalidad no es la mejor, según las declaraciones del alcalde Motiño, sobre todo, por situaciones heredadas a las que tendrá que hacerle frente.

Pero ¿Qué es lo que cobra el alcalde de La Lima a San Pedro Sula? El alcalde limeño dijo que el cobro es por los negocios que están en el aeropuerto; pagan impuestos a SPS y un 70% de ese pago le corresponde a la otrora ciudad del oro verde.

“Cuando era alcalde Armando Calidonio encontramos negocios que estaban en el aeropuerto, que tenían la dirección en San Pedro Sula y se llevaban todos los impuestos sin darnos el 70%, eso lo vemos injusto", dijo Motiño.

Explicó que también hay rentadoras de carros que están registradas en Tegucigalpa y tampoco es justo. “Lo que tenemos que hacer es un levantamiento de esos negocios para que nosotros recibamos el 70% y SPS el 30. En estos momentos un equipo técnico está haciendo un proyecto para presentarlo al Congreso Nacional y que nos den un porcentaje de la aduana, así como está Puerto Cortés con la Portuaria", añadió Motiño.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Con un cinco por ciento que nos den de la aduana La Mesa por lo menos, La Lima podría apostarle a grandes proyectos, indicó el alcalde limeño.

Sin embargo, según la documentación a la que tuvo acceso LA PRENSA, los aeropuertos generan ingresos de distintas fuentes y en el caso del Ramón Villeda Morales por tasas aeroportuarias, que son el cobro por uso de infraestructura por pasajero o vuelo, por servicios aeroportuarios que son el manejo de equipaje, acceso a salas y servicios de abordaje.

Además, la renta de locales comerciales y estacionamientos, más otros ingresos complementarios como alquiler de espacios o concesiones comerciales, según establece la información.

Pero como se distribuyen esos ingresos: actualmente el aeropuerto Ramón Villeda Morales es administrado por el Servicio Aeroportuario Nacional, SAN, que es una entidad estatal encargada de operar los aeropuertos públicos, entre ellos el de San Pedro Sula.

En este modelo, los ingresos que se generan en el aeropuerto como tasas, servicios, estacionamiento, alquileres no se reparten directamente entre entidades privadas, sino que: se concentran en las cuentas del SAN como parte de los ingresos operativos.