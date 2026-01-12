Gobierno saliente amplía plazo de licitación de vuelos privados a días del cambio de mando

San Pedro Sula, Cortés

En medio de dudas y rechazo por la apresurada licitación pública para encontrar un nuevo operador de Base Fija (FBO, por sus siglas en inglés) del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) ampliaron el plazo para la recepción de ofertas hasta el lunes 16 de febrero de 2026. A un mes de dejar el cargo, el gobierno saliente de Xiomara Castro, a través del SAN y Ehisa, publicó los términos de referencia para la administración de un espacio privado dentro del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, específicamente el área donde funcionaba la antigua terminal de pasajeros y que actualmente es utilizada para vuelos privados.

La licitación pública nacional LPN-EHISA-SAN-034-2025, abierta a empresas nacionales y extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos, tiene como objetivo seleccionar a un Operador de Base Fija (FBO) encargado de atender vuelos privados y ejecutivos. El operador deberá gestionar hangares, plataformas, salas VIP y otros servicios vinculados a la aviación corporativa y privada.

Amplían plazos de licitación, pero nuevo gobierno asume a finales de este mes

El proceso fue publicado el 26 de diciembre de 2025 y establecía como fecha límite para la presentación de ofertas el 8 de enero de 2026, dejando menos de dos semanas hábiles para la preparación de propuestas técnicas y económicas. La ampliación de la fecha permitirá que más empresas oferten por el manejo de la administración de vuelos privados Horas después de hacerse público, el Gobierno amplió el plazo hasta el 14 de enero, otorgando seis días adicionales. La modalidad contractual será un arrendamiento neto triple, bajo el cual el operador asume todos los costos de operación y mantenimiento, mientras SAN y Ehisa conservan la propiedad y la supervisión del espacio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Posteriormente, SAN y Ehisa emitieron un comunicado en el que ampliaron el plazo para la recepción de consultas hasta el 9 de febrero de 2026 y fijaron como nueva fecha límite para la recepción de ofertas el lunes 16 de febrero de 2026. Cabe destacar que la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2029 está estipulada para el 27 de enero, es decir, será el nuevo gobierno quien decida si continuar con el proceso. “Esta ampliación responde a una decisión técnica y responsable, orientada a fortalecer la transparencia, la competencia real y la igualdad de condiciones entre los oferentes, en resguardo del interés público y del correcto desarrollo del proceso licitatorio”, señala el comunicado oficial. Además, las instituciones indicaron que los procesos de Licitación Pública Nacional LPN-EHISA-SAN-034-2025, correspondiente a la Administración de Base Fija (FBO), y LPN-EHISA-SAN-035-2025, para la prestación de servicios de mantenimiento aeronáutico (MRO), este último no mencionado previamente y referido a un taller de mantenimiento, “no constituyen una privatización, concesión ni cesión del aeropuerto, ni implican la transferencia del control, la gestión integral o la propiedad de la infraestructura aeroportuaria”. Ambos procesos, agrega el documento, responden a la necesidad de ordenar y fortalecer la prestación de servicios especializados propios de la operación aeroportuaria, los cuales ya se venían realizando, pero que deben ejecutarse bajo reglas claras, vigentes, competitivas y transparentes, conforme a los principios de la contratación pública y en beneficio del sistema aeroportuario nacional. El comunicado también advierte que “la prestación de determinados servicios se venía desarrollando bajo instrumentos contractuales vencidos, generando riesgos jurídicos, financieros y patrimoniales de alta magnitud, en detrimento de los ingresos del Estado y del uso responsable de los recursos públicos”.

Asimismo, señala que “la decisión de convocar a licitación fue comunicada oportunamente y es de conocimiento del operador actual desde hace más de sesenta (60) días, período en el cual se informó que la continuidad de estos servicios se definiría mediante un proceso público, competitivo y abierto. No existe improvisación ni decisiones sorpresivas, sino una actuación institucional responsable, orientada a proteger el interés del Estado y no a privilegiar intereses particulares”. El proceso de licitación contempla un área total de 15,652 metros cuadrados, distribuidos en 4,152 metros cuadrados de oficinas y hangares, así como 11,500 metros cuadrados de plataforma, con ocho posiciones para aeronaves tipo A-B y dos para helicópteros. El adjudicatario asumirá la administración integral del espacio, incluyendo mantenimiento, reparación de instalaciones, atención al cliente y prestación de servicios complementarios como transporte terrestre, catering y planificación de vuelos.

Aeroclub SPS, una organización sin fines de lucro, está a cargo desde 2020

Tras el paso de las tormentas Eta e Iota, en octubre y noviembre de 2020, Ehisa, como administradora del aeropuerto, otorgó a la organización sin fines de lucro Aeroclub San Pedro Sula la administración de la antigua terminal, donde opera el FBO destinado a vuelos privados. Previamente, InterAirports había operado esta área mediante concesión, al igual que los cuatro aeropuertos internacionales del país. Las instalaciones fueron recibidas en condiciones precarias debido a los daños ocasionados por las inundaciones, por lo que la organización tuvo que realizar una inversión cercana al millón de lempiras, financiada mediante un crédito. Desde entonces, aseguran, el contrato ha sido ampliado anualmente por períodos de 12 meses y se han ejecutado inversiones superiores a los seis millones de lempiras para mejorar la logística y la calidad del servicio. La organización decidió no participar en la licitación debido a las condiciones establecidas, entre ellas la obligación de asumir el mantenimiento de una plataforma que actualmente se encuentra en mal estado. El contrato tendría una vigencia de un año y requeriría una inversión aproximada de 7,000 lempiras por metro cuadrado. Multiplicado por los 11,500 metros cuadrados de la plataforma, el monto asciende a unos 80.5 millones de lempiras, una cifra que expertos consideran inviable de recuperar en un período tan corto. También se señala que la operatividad del restaurante, que funciona como sala de espera y que anteriormente era un basurero, sería adjudicada a otro licitante. Actualmente, operan en promedio 15 vuelos privados internacionales y unos 10 vuelos privados nacionales al mes. Al sumar los vuelos de las tres escuelas de aviación que funcionan en el lugar, el promedio mensual ronda los 50 vuelos. Estas escuelas no pagan tarifas de aterrizaje como parte de una política del Aeroclub para fomentar la aviación en Honduras. Los ingresos mensuales ascienden a unos 800,000 lempiras, de los cuales alrededor de 300,000 se destinan al pago de planilla de unos 15 empleados, 200,000 lempiras al mantenimiento y un 6 % de los ingresos brutos se paga como canon al Estado.

Empresarios sostienen que es muy apresurado y que le compete al nuevo gobierno

Fuad Handal Katimi, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) en San Pedro Sula, manifestó a LA PRENSA que la licitación es “apresurada” y que debería ser una tarea del gobierno entrante, encabezado por Nasry Asfura, presidente electo para el período 2026-2029. “Es muy rápido. Además, las bases de licitación requieren experiencia en esta área; la parte financiera también es complicada porque se necesita realizar muchas inversiones y el contrato es solo por un año. Es complicado. Creo que se deben rehacer las bases de licitación”, opinó Handal Katimi. Entre los requisitos técnicos y operativos establecidos en las bases de licitación se exige experiencia en la operación o gestión exitosa de la administración de un FBO, así como la capacidad de ofrecer un servicio al cliente profesional, cortés y atento en todas las fases de las transacciones propias de este tipo de operaciones.

Por su parte, Roberto Reyes Silva, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y de la Asociación Hondureña de Agencias de Carga y Logística Internacional (Ahaci), considera que si la licitación tiene como propósito primordial mejorar los servicios de vuelos privados, se trata de una iniciativa positiva. No obstante, cuestionó que el proceso se impulse al final de este gobierno, ya que, según señaló, “hubo tiempo de sobra durante estos cuatro años de gobierno”.