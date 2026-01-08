BCIE mantiene en pausa aval para avanzar con la represa El Tablón

En cuanto a la supervisión del proyecto, las empresas que calificaron en la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/el-tablon-represa-enee-quimistan-santa-barbara-oposicion-CH26035513" target="_blank">evaluación de ofertas técnicas </a>y pasaron a la evaluación económica son el Consorcio INYPSA CW-INTERTECHNE (España–Brasil), el Consorcio EPTISA-META-MMP (España–India), el Consorcio ACI-INTEGRAL (Honduras–Colombia) y Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA), de España.De acuerdo con la evaluación de las ofertas económicas, la empresa seleccionada es el Consorcio INYPSA CW-INTERTECHNE, quedando pendiente la negociación del contrato.