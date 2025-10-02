Represa El Tablón: entre promesas oficiales y rechazo indígena

San Pedro Sula, Cortés

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ha socializado el proyecto con varios municipios del Valle de Sula, donde la represa contribuiría a reducir en gran medida las inundaciones. No obstante, la inconformidad en Santa Bárbara, donde pobladores rechazan la obra, lejos de disminuir, aumenta como un fuego que se expande.

Las autoridades anunciaron que en octubre se colocará la primera piedra, en un acto simbólico, para iniciar la construcción de la represa multipropósito El Tablón . Sin embargo, aún falta mucho camino para que este proyecto se convierta en una realidad.

Erick Tejada, ministro de Energía y gerente general de la Enee, declaró que el PCM ratifica el carácter de interés público de la represa El Tablón:

Asimismo, instruye al Instituto de la Propiedad (IP) a crear los Centros Asociados en materia catastral que sean necesarios para la inscripción y regularización de tierras en la zona, una vez agotadas las acciones administrativas.

El decreto delimita el área que ocupará el espejo de agua de la represa, con alrededor de 2,391 hectáreas. También establece que la adquisición de predios para el embalse, la cortina y otras obras se regirá por el Decreto Legislativo 279-2010, es decir, la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable, que contempla figuras de expropiación y el justiprecio a pagar a los afectados.

En La Gaceta fue publicado el Decreto Ejecutivo PCM 26-2025, que declara de interés público el Plan de Expansión de la Red de Transmisión 2024-2033, con 21 líneas de transmisión eléctrica, y ratifica el proyecto El Tablón como de utilidad pública para la gestión del agua y la generación de energía.

Aunque en el último año las autoridades gubernamentales han dado mayor énfasis a una obra que lleva años en papel, expertos aclaran que su ejecución requiere acuerdos con los propietarios de tierras en Quimistán, Santa Bárbara; seleccionar una empresa que tardaría al menos un año en elaborar los diseños; realizar estudios antropológicos en las zonas a intervenir; y otros trabajos preliminares.

“Únicamente ratifica lo que ya está establecido en el PCM 03-2023 sobre la declaratoria de la represa El Tablón como una obra de interés público, es básicamente el espíritu del PCM que ya fue aprobado”, dijo Tejada.

En entrevistas anteriores, Tejada aseguró que cuentan con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Unión Europea (UE) para la gestión social y ambiental, el reasentamiento, las indemnizaciones y el plan de desarrollo para Santa Bárbara. Incluso detalló que disponen de más de 100 millones de dólares para el plan de reasentamiento, ambiental y social, además de 11.2 millones de dólares de la UE para asistencia técnica con consultores internacionales.

La noticia preocupa a parte de los pobladores de Quimistán, mientras que otros aseguran que no habrá construcción de la represa, pues afirman que la Enee no socializó el proyecto ni alcanzó acuerdos con los propietarios de los terrenos.

Juan Castillo, presidente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán, declaró a LA PRENSA que tienen la ley a su favor y ganarán la batalla legalmente, ya que varias comunidades indígenas asentadas en el lugar mantienen su oposición.

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la implementación de megaproyectos en territorios indígenas exige un proceso de consulta previa, libre e informada. Pobladores aseguran que este procedimiento no se ha realizado.

“Tenemos un amparo en la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Indígena y el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán tienen que respetar el Convenio 169 de la OIT”, aseveró Castillo.

A juicio de los pobladores, a las autoridades les interesa colocar la primera piedra porque representaría votos para el Partido Libre en las próximas elecciones del 30 de noviembre, especialmente en el Valle de Sula. “Nos han ignorado, los hemos invitado a tres cabildos abiertos y no respondieron. Les hemos pedido un diálogo y seguimos esperando”, agregó Castillo.

Los Consejos Indígenas Lencas de Brisas del Río, Mirasol, San Marcos y Tejeras, en Santa Bárbara, se mantienen vigilantes. Han trasladado su protesta desde la carretera principal hacia la entrada de los terrenos donde comenzaría la obra, entre La Ceibona y Ceibita, en el municipio de Quimistán.

La Enee, en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Secretaría de Culturas y Patrimonios de los Pueblos, acordó actualizar el estudio etnohistórico elaborado en 2018, reduciendo el área del embalse de 3,500 a 2,300 hectáreas.

“La revisión busca garantizar la protección del patrimonio cultural, la identidad de las comunidades y el cumplimiento de los convenios internacionales en derechos humanos y gestión ambiental”, informó la Enee en un comunicado.

Consultado por LA PRENSA, Rolando Canizales, gerente general del IHAH, explicó: “No hemos empezado los estudios etnohistóricos y antropológicos, de igual forma los estudios arqueológicos que se requieren para este tipo de proyectos. Estamos en conversaciones para la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con la Enee”.

Canizales señaló que no existe fecha definida para el inicio de los estudios, que podrían tardar de tres a cinco meses en el caso de los etnohistóricos, y más tiempo en los arqueológicos. En caso de un rescate arqueológico, este podría prolongarse por años y requerir cuantiosos recursos económicos y personal especializado.

Kenneth Madrid, analista jurídico, advirtió que la Enee debe realizar consultas previas antes de ejecutar la obra: “Si las comunidades indígenas dicen que no, no se puede violentar esta decisión. Si el gobierno insiste en llevar adelante este proyecto, habrá dos consecuencias: primero, un baño de sangre; y segundo, que Honduras sea condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El 29 de julio venció el plazo para presentar ofertas para el diseño y construcción de la represa El Tablón, pero todavía no se ha adjudicado el proyecto a una empresa. Las compañías participantes fueron: Consorcio Propensa (México), Consorcio Yellow River-Eterna (Honduras-China) y China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co. Ltd.