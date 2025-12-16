Enee anuncia cortes de energía en varias zonas de Honduras este miércoles 17 de diciembre

En el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la interrupción del suministro se realizará en un horario de 8:05 de la mañana a 2:05 de la tarde. Las zonas afectadas incluyen los barrios El Carmen, Macaruya, Santa Martha, Paso Hondo y Zaragoza, así como sectores aledaños a la carretera CA-5.