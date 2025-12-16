Enee anuncia cortes de energía en varias zonas de Honduras este miércoles 17 de diciembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cofrtes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 17 de diciembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte y central de Honduras, y son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis y siete horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la interrupción del suministro se realizará en un horario de 8:05 de la mañana a 2:05 de la tarde. Las zonas afectadas incluyen los barrios El Carmen, Macaruya, Santa Martha, Paso Hondo y Zaragoza, así como sectores aledaños a la carretera CA-5.
También se verán afectados El Achiote, Buenos Aires #2, Buena Vista, el desvío a La Esperanza, Don Tiki y la Granja D’Elia, además de establecimientos comerciales como el Mall Uniplaza, Wendy’s y la gasolinera Texaco Valeriano.
Por su parte, en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, los cortes se extenderán en el mismo horario e impactarán barrios como La Cruz, Plaza Marina, San José (Chaparral), Aires, La Ceiba, San Antonio, Victoria y Gracias a Dios.
En el municipio de Vallecillo, departamento de Francisco Morazán, se ejecutará mantenimiento general del circuito PVR-L342, perteneciente a la subestación El Porvenir, lo que afectará comunidades como La Venta Vieja, La Venta Nueva, Vallecillo, El Guantillo y Las Quebradas.
En el departamento de Copán, específicamente en el municipio de Nueva Arcadia, se reportarán interrupciones del servicio en los barrios Morazán, El Centro, Las Brisas, Bella Vista, Suyapa y El Dorado.
Finalmente, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, los cortes de energía afectarán comunidades como Sosoa, Borbotón, Yojoa, Las Marías, Oropéndolas, Las Flores, Achiotal, La Concepción, La Sierra y El Olvido.
Zonas de Villanueva, Cortés, que no tendrán luz son Vista Hermosa, Villas del Río, Jaremar, Residencial San Ángel, Nuevo Chamelecón, Lempira, Casa Quemada, Cofradía. También en Lempira I,II y III, Corporacióon Hábitat.