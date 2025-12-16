¿Hasta cuándo dejará de llover en Honduras por el paso de frente frío?

Las lluvias acompañadas de un ambiente frío continuarán impactando a distintas regiones de Honduras en los próximos días, como resultado de la influencia de una masa de aire frío que se mantiene sobre el territorio nacional.
Así lo informó el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, quien explicó que este fenómeno ha provocado precipitaciones de consideración, principalmente en la zona norte y noroccidental del país.
De acuerdo con el titular de Cenaos, en las últimas 36 horas se han registrado acumulados importantes de lluvia, siendo la sierra de Omoa una de las áreas más afectadas.
En esa región, detalló Argeñal, se contabilizaron más de 190 milímetros de precipitación, lo que evidencia la intensidad del evento climático que atraviesa el país.
El funcionario señaló que las lluvias persistirán durante este día, con acumulados similares a los registrados el lunes, manteniendo condiciones inestables en varias zonas.
En las áreas bajas de ciudades como La Lima, San Pedro Sula y Choloma, se esperan lluvias que podrían alcanzar hasta 40 milímetros.
Mientras tanto, en sectores del litoral atlántico como Tela, La Ceiba y Tocoa, los acumulados de precipitación podrían oscilar entre 60 y 80 milímetros.
Para mañana, el pronóstico indica que las lluvias comenzarán a disminuir de forma gradual, especialmente durante la tarde, aunque en horas de la mañana continuarán las precipitaciones.
Estas lluvias matutinas se concentrarán principalmente desde Atlántida hasta el departamento de Cortés, aunque con menores cantidades respecto a las registradas en los últimos días.
En cuanto a las temperaturas, Argeñal indicó que se ha registrado un descenso térmico notable en varias ciudades del país.
Tegucigalpa amaneció con 18 grados Celsius, La Esperanza con 13, Santa Rosa de Copán con 17, Ocotepeque con 19, Catacamas con 21 y San Pedro Sula con 22 grados.
Finalmente, el director de Cenaos advirtió que el clima fresco se mantendrá en los próximos días, con posibles descensos adicionales de temperatura, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante inundaciones, deslizamientos y condiciones adversas, especialmente en zonas vulnerables y costeras.