Alejandra Rubio rompe el silencio y revela la verdad tras video con La More

La popular influencer Alejandra Rubio finalmente rompió el silencio luego de la intensa polémica generada por un video que se viralizó en redes sociales, en el que aparece bailando de manera provocativa con el también creador de contenido Saúl Fox, conocido como “La More”.
Las imágenes desataron una ola de críticas, especulaciones y comentarios divididos entre los internautas, convirtiendo el tema en uno de los más comentados en el entorno digital.
El video no solo generó debate entre los seguidores de ambos influencers, sino que también provocó la molestia pública de Sylse Fox, esposa de La More, quien reaccionó en redes sociales expresando su inconformidad y dejando entrever su desagrado por la cercanía mostrada en las imágenes.
A raíz de ello, la situación escaló rápidamente, alimentando rumores y señalamientos que colocaron a Alejandra Rubio en el centro de la controversia.
Ante el revuelo mediático, Alejandra decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, donde ofreció su versión de los hechos y buscó bajar el tono del escándalo.
En su mensaje, la influencer dejó claro que no existe ninguna relación sentimental entre ella y Saúl Fox, y subrayó que lo une a él es únicamente una amistad.
“Yo quiero mucho a La More y es mi amigo. Pero no se preocupen que no volveremos a bailar raspe para que no se ataque la gente porque la cosa no es relajo”, escribió Alejandra Rubio, utilizando un tono humorístico que contrastó con la magnitud de la polémica generada.
Su comentario, lejos de pasar desapercibido, volvió a encender las redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron su forma relajada de enfrentar la situación, mientras otros la criticaron por considerar que minimizó un tema que ha causado tensión y malestar.
La reacción de Alejandra provocó nuevas opiniones encontradas. Por un lado, seguidores aseguraron que se trata de una polémica exagerada y que el video fue sacado de contexto.
Por otro, críticos señalaron que, como figuras públicas, ambos influencers deberían ser más cuidadosos con su comportamiento, especialmente cuando hay relaciones sentimentales de por medio.
El escándalo continúa generando conversación y demuestra, una vez más, cómo un simple video puede desencadenar una tormenta mediática en el mundo de las redes sociales.
Hasta el momento, La More no ha respondido directamente a las declaraciones de Alejandra Rubio.