¿Infidelidad? Esposa de La More exhibe chats; Alejandra Rubio sale salpicada

El influencer hondureño Saúl Fox, conocido popularmente como “La More”, vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras enfrentar una nueva y mediática polémica que ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales y plataformas digitales.
La controversia inició luego de que se filtrara un video en el que Saúl Fox aparece bailando de manera provocativa junto a Alejandra Rubio, situación que no tardó en viralizarse y encender el debate entre internautas.
En las imágenes, ambos se muestran en una actitud cercana y sugerente, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una falta de respeto hacia su relación sentimental y su vida familiar.
Sin embargo, el escándalo tomó mayor fuerza cuando su esposa, Sylse Fox, decidió pronunciarse públicamente.
A través de sus redes sociales, Sylse compartió una serie de capturas de conversaciones privadas que, según su versión, evidenciarían supuestas infidelidades por parte de La More.
Las publicaciones provocaron un fuerte impacto entre los seguidores del influencer, dividiendo opiniones entre quienes expresaron respaldo y solidaridad hacia Sylse y aquellos que pidieron prudencia ante la difusión de mensajes que no han sido verificados de manera oficial.
Las capturas, acompañadas de mensajes cargados de molestia y decepción, generaron un intenso intercambio de comentarios, especulaciones y juicios en el entorno digital, donde el nombre de Saúl Fox rápidamente se convirtió en tendencia.
Para muchos usuarios, este episodio pone en tela de juicio la imagen pública que el influencer ha construido a lo largo de los años, mientras otros consideran que se trata de un asunto estrictamente personal que no debería ser expuesto en redes sociales.
Por su parte, Alejandra Rubio ha tomado con humor la viralización de su video, asegurando que solamente se trata de un raspesito con La More.
Este nuevo episodio vuelve a evidenciar cómo la vida privada de los creadores de contenido puede convertirse rápidamente en tema de interés público, especialmente cuando se trata de figuras con gran presencia en redes sociales.
Mientras tanto, la audiencia permanece atenta a cualquier pronunciamiento que pueda surgir y a las posibles consecuencias que esta controversia tenga en la carrera e imagen de Saúl Fox La More.
Tras publicar las conversaciones y encender la polémica, Sylse Fox se ha guardado al silencio.