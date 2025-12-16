Impactante confesión de Faitelson sobre agarrón con Mohamed: El problema se agrava

"En plena celebración de cancha recibí una llamada del productor, donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y que no quería darle entrevistas a TUDN hasta que yo bajara a verlo; bajé la cancha corriendo y fui a un costado del vestidor, donde el entrenador estaba disfrutando de unas largas bocanadas de un puro", dijo Faitelson.