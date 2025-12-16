Impactante confesión de Faitelson sobre agarrón con Mohamed: El problema se agrava

Continúa el caos post partido de la Final en México, en el cual se ha visto involucrado una vez más David Faitelson, esta vez, con un problema directo con el entrenador bicampeón de Liga MX, Antonio Mohamed.
Tras ganar el bicampeonato con Toluca, el técnico Antonio Mohamed tuvo un cruce con David Faitelson y el periodista de TUDN dio su versión de lo sucedido. Asegura que se siente decepcionado de la directiva de los 'Diablos Rojos' porque no intervino cuando el 'Turco' lo amenazó.
David Faitelson respondió públicamente a Antonio ‘Turco’ Mohamed, luego del tenso intercambio que protagonizaron tras el partido disputado en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca se coronó campeón ante Tigres.
Antonio “El Turco” Mohamed, se encaró airadamente con el periodista David Faitelson en el Estadio Nemesio Diez, robando reflectores en redes sociales. El incidente ocurrió minutos después de que los Diablos Rojos vencieran a Tigres en penaltis para alzar su 12º título de Liga MX, consolidando que Mohamed es el nuevo “rey” del Nemesio Díez tras una temporada histórica.
La furia del “Turco” se originó por una dura crítica que Faitelson lanzó antes del partido, donde cuestionó abiertamente la ética y moral del técnico argentino por haber sentado al portero titular de la Liguilla, Hugo González, para darle el puesto a Luis García en la final.
“Para todos los que hablan de más antes, no hay nunca qué hablar antes. Hay mucha prensa que habló antes... Ese gordo de Faitelson, que dijo cosas antes del partido. Lo voy a ir a buscar”, dijo Antonio Mohamed.
Faitelson ya había criticado con anterioridad a Mohamed al afirmar que había tenido la culpa del error de Hugo González en la final de ida. Asimismo, el comunicador aseguró que el DT estaba "exhibiendo" al guardameta al poner de titular a Luis García para el juego de vuelta.
"Faitelson estuvo muy desubicado. Es una mierd.. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio de arquero. Antes de la transmisión. Yo estaba en el vestidor. Que baje y que me lo venga a decir acá si tiene huevos”, señaló Antonio Mohamed en plena entrevista con sus compañeros de TUDN.
"Nunca hay que hablar antes. La prensa habló antes. Ese gordo de Faitelson que dijo cosas antes del partido. Ahora lo voy a ir a buscar”, fueron otras declaraciones de Mohamed, DT del Toluca.
Faitelson detalló que recibió una llamada del productor de su programa, quien le informó que el director técnico argentino Mohamed estaba molesto. La razón era un comentario del comunicador criticando la decisión de dejar al portero Hugo González en la banca.
"En plena celebración de cancha recibí una llamada del productor, donde me decía que Mohamed estaba molesto por un comentario y que no quería darle entrevistas a TUDN hasta que yo bajara a verlo; bajé la cancha corriendo y fui a un costado del vestidor, donde el entrenador estaba disfrutando de unas largas bocanadas de un puro", dijo Faitelson.
"Enfrenté a Mohamed, le dije que ahí estaba, que si tenía un problema conmigo lo podíamos resolver, pero que le diera entrevistas a otros reporteros y programas de Televisa", añadió.
El problema ha llegado a tanto que el 'Turco' ha pedido que para volver a estar presente en alguna entrevista de la empresa TUDN, tienen que correr a Faitelson primero, pues no está para nada de acuerdo con sus acciones.
"Cuando le dije que le diera entrevistas a los demás compañeros me respondió: 'Solo les doy entrevistas, si te mandan a ti a la mier**. Una pena porque Mohamed fue muy majadero, muy altanero, un auténtico barra brava" dijo Faitelson.
"Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Tolucaque estaba a solo unos metros", dijo Faitelson sobre Mohamed.