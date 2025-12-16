Cámara captó a la doctora Helen Garay antes de ser hallada muerta en congelador de Miami

La muerte de la doctora Helen Massiell Garay Sánchez en una tienda de Miami ha dejado una nube de dudas por lo que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.
El cuerpo de Helen fue hallado adentro de un congelador de este tienda Dollar Tree en "La Pequeña Habana".
Helen era una doctora experta en cardiopatías congénitas, madre de dos menores de edad.
La Policía informó que Garay Sánchez entró a la tienda la noche del sábado, pero no realizó ninguna compra.
Los investigadores creen que se dirigió a una zona restringida para empleados, donde se encuentra el congelador, y permaneció allí durante la noche. La Policía confirmó que Garay Sánchez no era empleada de la tienda. Los oficiales declararon que las circunstancias de su muerte aún están bajo investigación
Según su amiga Andrea Tamara Campos, Helen se encontraba visitando a su papá en Miami y tenía previsto regresar este lunes 15 de diciembre.
Helen estudió en la UNAN-León y trabajaba como anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, en Managua.
Su amiga Andrea Tamara Campos publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Mi amiga Helen Garay murió en Miami el día 14 de diciembre de este año. Murió dentro de un congelador de una tienda Dollar Tree, y su muerte continúa bajo investigación.
"Mi amiga Helen fue mi compañera de casa cuando éramos estudiantes de la UNAN-León; yo estudiaba Derecho y ella Medicina. Actualmente, Helen era la única anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas de Nicaragua. La única; nadie más en este país tiene esa especialidad, y yo siempre me voy a llenar de orgullo diciendo eso", reveló.
El último día que su amiga la vio fue el 29 de noviembre. "En un viaje muy lindo que hicimos a León", contó.
Ella estaba muy feliz porque iba a Miami a ver a su papá. "Uno de los últimos audios que me mandó, el 9 de diciembre, me dijo que su papá me había recordado, porque él también usaba aceite de coco como yo, y dijo que sintió mi mismo aroma", añadió su amiga.
Cerro: "Estoy llorando mucho, muchísimo. Me duele todo y, a la misma vez, no sé dónde me duele. Pero en el fondo estoy feliz, porque tuve la magnífica dicha de tener a una amiga maravillosa, preciosa y única...”.