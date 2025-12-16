  1. Inicio
Cámara captó a la doctora Helen Garay antes de ser hallada muerta en congelador de Miami

En las cámaras de la tienda Dollar Tree se ve a Helen Garay caminar hacia el congelador en donde apareció sin vida. Andaba de visitando a su papá en Miami

1 de 12

La muerte de la doctora Helen Massiell Garay Sánchez en una tienda de Miami ha dejado una nube de dudas por lo que las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.
2 de 12

El cuerpo de Helen fue hallado adentro de un congelador de este tienda Dollar Tree en "La Pequeña Habana".
3 de 12

Helen era una doctora experta en cardiopatías congénitas, madre de dos menores de edad.
4 de 12

La Policía informó que Garay Sánchez entró a la tienda la noche del sábado, pero no realizó ninguna compra.
5 de 12

Los investigadores creen que se dirigió a una zona restringida para empleados, donde se encuentra el congelador, y permaneció allí durante la noche. La Policía confirmó que Garay Sánchez no era empleada de la tienda. Los oficiales declararon que las circunstancias de su muerte aún están bajo investigación
6 de 12

Según su amiga Andrea Tamara Campos, Helen se encontraba visitando a su papá en Miami y tenía previsto regresar este lunes 15 de diciembre.
7 de 12

Helen estudió en la UNAN-León y trabajaba como anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, en Managua.
8 de 12

Su amiga Andrea Tamara Campos publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Mi amiga Helen Garay murió en Miami el día 14 de diciembre de este año. Murió dentro de un congelador de una tienda Dollar Tree, y su muerte continúa bajo investigación.
9 de 12

"Mi amiga Helen fue mi compañera de casa cuando éramos estudiantes de la UNAN-León; yo estudiaba Derecho y ella Medicina. Actualmente, Helen era la única anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas de Nicaragua. La única; nadie más en este país tiene esa especialidad, y yo siempre me voy a llenar de orgullo diciendo eso", reveló.
10 de 12

El último día que su amiga la vio fue el 29 de noviembre. "En un viaje muy lindo que hicimos a León", contó.
11 de 12

Ella estaba muy feliz porque iba a Miami a ver a su papá. "Uno de los últimos audios que me mandó, el 9 de diciembre, me dijo que su papá me había recordado, porque él también usaba aceite de coco como yo, y dijo que sintió mi mismo aroma", añadió su amiga.
12 de 12

Cerro: "Estoy llorando mucho, muchísimo. Me duele todo y, a la misma vez, no sé dónde me duele. Pero en el fondo estoy feliz, porque tuve la magnífica dicha de tener a una amiga maravillosa, preciosa y única...”.
