Carlos Umaña revela cuánto gastó en campaña para ser reelecto como diputado

El diputado de Cortés, Carlos Umaña reveló recientemente cuánto fue lo que gastó en su campaña política para ser reelecto como diputado al Congreso Nacional en el período 2026-2030.
El doctor Carlos Umaña quien virtualmente es el candidato a diputado más votados por Cortés con 150,876 votos, manifestó que su campaña fue austera comparada con otros candidatos a diputadols.
Según detalló Umaña, el mayor gasto de su campaña fue la elaboración de rótulos publicitarios.
“Gasté aproximadamente 90 mil lempiras en los rótulos que mandamos a hacer para que la gente se diera cuenta de que el doctor Umaña estaba presente”, manifestó el parlamentario.
El congresista indicó que se colocó un banner en cada municipio del departamento de Cortés, además de algunos rótulos pequeños que fueron instalados en distintas calles de San Pedro Sula, como parte de una estrategia sencilla de visibilidad.
Asimismo, Umaña reveló que recibió una donación en especie, valorada en aproximadamente 25 mil lempiras, la cual consistió en madera y tubos necesarios para la instalación de los rótulos publicitarios.
De acuerdo con el diputado, dicha donación provino de una persona cercana que le brindó su apoyo sin condicionamientos, lo que contribuyó a reducir significativamente los costos de la campaña.
Umaña contrastó su inversión con la de otros candidatos que, según señaló, gastan entre dos y tres millones de lempiras en campañas políticas, algo que considera injustificado para un cargo público como el de diputado.
“Gastar esas cantidades no se compensa con el salario que devenga un diputado, por lo que uno se pregunta qué es lo que realmente buscan quienes invierten tanto dinero”, cuestionó el legislador.
Umaña, quien ganó su curul con el Partido Salvador de Honduras, esta vez salió reelecto como diputado del Partido Liberal de Honduras.