¿Está preparado Honduras ante la posible llegada de la influenza A H3N2? Esto dicen la autoridades

La influenza vuelve a colocarse en el centro de la atención sanitaria internacional, esta vez por la circulación de una nueva variante que ha encendido alertas en distintos países y que ya es observada de cerca por las autoridades hondureñas. ¿Está el país preparado ante un posible escenario de riesgo sanitario?
Se trata de un subclado del virus de la influenza A H3N2, identificado como K (3.2.4.1), cuya expansión en Europa y América del Norte ha sido asociada a cuadros respiratorios más severos, especialmente en poblaciones vulnerables.
Aunque Honduras no registra hasta ahora casos confirmados de esta variante, el comportamiento del virus fuera de sus fronteras esta obligando a las autoridades sanitarias a seguir con atención cada actualización epidemiológica que llega desde organismos internacionales.
La temporada de mayor circulación de influenza, que suele extenderse entre octubre y enero, según las autoridades sanitarias hondureñas, añade un elemento adicional de preocupación, ya que incrementa el riesgo de introducción de nuevas cepas a través de la movilidad internacional.
En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 11 de diciembre una alerta epidemiológica dirigida a los países de la región, tras detectar un aumento de casos del subclado K de influenza A H3N3 en varias naciones.
Es a partir de esta advertencia que Honduras entra formalmente en una fase de alerta preventiva. La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó a través de un comunicado que el país mantiene vigilancia activa ante una posible introducción del virus, aun cuando no se han reportado contagios locales.
Según las autoridades, el sistema sanitario hondureño ha reforzado la observación epidemiológica, especialmente en aeropuertos y puntos fronterizos, considerados la primera línea de detección ante la llegada de enfermedades respiratorias importadas.
La influenza A H3N2 es una enfermedad viral aguda que suele manifestarse de forma repentina, con síntomas como fiebre, tos persistente, dolor de garganta, malestar general intenso, dolores musculares y fatiga prolongada, y puede generar complicaciones graves en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
De acuerdo con reportes internacionales, este subclado ha sido vinculado a cuadros respiratorios severos en países como Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia y México, lo que ha elevado la preocupación en la región.
Ante este escenario, la Sesal recomendó intensificar la vigilancia en viajeros con síntomas respiratorios y reforzar medidas preventivas como el uso de mascarilla antes, durante y después de vuelos internacionales, especialmente si se procede de países con circulación activa del virus.
Las autoridades también solicitaron la colaboración de aerolíneas, personal de migración y aduanas para notificar de inmediato cualquier caso sospechoso, mientras los servicios de salud públicos y privados fortalecen sus planes de preparación y respuesta.
Aunque la influenza A H3N2 aún no ha llegado a Honduras, el mensaje oficial es claro: la vigilancia temprana y la prevención son claves. En un escenario donde el virus todavía no cruza la frontera, la pregunta no es si hay casos, sino si el país está listo antes de que aparezcan.