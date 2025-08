Advierten de riesgo arqueológico por represa El Tablón en Quimistán

San Pedro Sula, Honduras

No obstante, hasta la fecha, el IHAH no ha recibido respuesta formal de la Enee ni de la Secretaría de Energía sobre dicha propuesta.

"Cabe destacar que el 'Estudio Etnohistórico de las Comunidades de Impacto Directo del Proyecto de la Presa de Usos Múltiples El Tablón', con fecha diciembre de 2018 y realizado por el IHAH, concluye que las comunidades de Las Tejeras, Mirasol y Brisas del Río no presentan características propias de pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT. Asimismo, la opinión legal No.OPL-SULE-UEPER-006-VII-2025 establece que no se configura una obligación jurídica para el Estado de Honduras de realizar un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI)", sostiene el comunicado de la estatal.

Esto se da tras un comunicado de la Enee, emitido el 28 de julio de 2025, donde se indica que existen estudios etnohistóricos y opiniones legales que concluyen que no hay pueblos originarios en Las Tejeras, Mirasol y Brisas del Río. "Es absurda la pretensión del bufete de los pueblos de querer apegarse al Convenio 169 de la OIT", escribió en X Erick Tejada, ministro de Energía y gerente general de la Enee.

José María Milla, ganadero y representante de los pobladores de Quimistán, declaró que en esa región siempre han vivido comunidades indígenas. "No pueden decir que no hay lencas viviendo, si ni siquiera han venido en campo a hacer un estudio específico de esa área", aseveró a LA PRENSA.

Dueños de terrenos no venderán y pobladores no quiere ver a la Enee ni en pintura

Además, afirmó que las autoridades están intentando enfrentar a los pobladores de Quimistán con el Valle de Sula, cuando el objetivo no es detener el proyecto, sino buscar alternativas. Si bien las próximas acciones a tomar están por definirse, adelantó que las protestas continuarán, aunque no sean constantes.

Uno de los dueños de terrenos afectados, quien prefirió no identificarse, dijo que no están dispuestos a vender. Alegan que no solo se trata de tierras productivas, sino de un arraigo generacional.

"Llegaron a pedirnos permiso para ver las fincas, pero nunca nos hablaron de precios ni socializaron la construcción. Hay propietarios que son sexta generación", explicó.

Según cifras, más de 300 propietarios de terrenos estarían afectados, y al menos el 98 % se niega a vender. Alegan que la obra provocaría inundaciones en miles de manzanas de tierras productivas. "Hay siembras de maíz, frijol, hortalizas, sandía, hay ganadería y granjas avícolas. De eso vive la gente", agregó el propietario.

La firma consultora Lombardi, encargada del estudio de factibilidad y diseño básico, señala que los municipios afectados serán Quimistán, San Marcos y Petoa.

Las afectaciones sociales estimadas incluyen 167 viviendas en Quimistán, 260 en San Marcos y tres en Petoa. En total, unas 430 viviendas resultarían afectadas, frente a las 720 proyectadas en 2018. Las propiedades productivas afectadas abarcan 111 hectáreas.