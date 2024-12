$!Japón quiere explorar sitio arqueológico que quedará bajo el agua

En náhuatl, la palabra metate significa piedra de moler.Allí, en 1998, trabajadores que labraban el campo se encontraron decenas de piedras de moler, o metates, en un barrio residencial de los establecidos en el sitio. Las piezas se las llevaron a sus casas, pero esos no eran los primeros hallazgos importantes que se hacían en el sitio. Según cuenta Martínez Perdomo, el sitio fue estudiado por primera vez de 1984 a 1990. Todavía no fue estudiado como tal, sino que fue identificado. Fue localizado en un proyecto que realizó el doctor Seiichi Nakamura en todo el valle de Quimistán, aunque él centró sus estudios en la parte sur del municipio de Macuelizo.

En Quimistán solo identificó los sitios y no los trabajaron, y aún no se han trabajado. No obstante, en el 98, cuando se encontraron las piedras de moler, se hizo un reporte al Instituto Hondureño de Antropología, filial de La Lima.“Esta gente vino y determinaron que estábamos en presencia de un taller maya. Y así se manejó durante décadas que ahí hubo un taller maya. Sin embargo, en el transcurso de estas tres décadas se han encontrado muchas evidencias cerámicas y líticas.

En la parte cerámica se han encontrado muchos restos de cerámica polícroma del Ulúa, que es un tipo de cerámica propio y específico de los pueblos lencas. Y al igual que Naco, que también pertenece a Quimistán. Entonces, las conclusiones es que los primeros pobladores de Naco y de Quimistán y de Los Metates fueron pueblos lencas, que posteriormente establecieron nexos con los pueblos mayas, a tal grado que se estableció un taller maya para trabajar tanto rocas como cerámicas en Quimistán”, precisó el profesor.