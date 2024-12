$!A fuerza de remo cruzan el río Chamelecón para ir a diario a trabajar

Desde entonces, cuando quieren salir de su comunidad sin dar la vuelta por San Marcos se arriesgan a cruzar el río subidos en una pequeña lancha comandada con gran habilidad por Melvin Pineda, el hombre y líder que mejor conoce el río en esa comunidad. El puente es necesario desde que el río se lo llevó, pero no lo construyeron de nuevo porque siempre les dicen que la comunidad va a desaparecer por la represa y no valdrá la pena la inversión.

“Primero me tengo que ir contra la corriente por toda la orilla. Subo hasta cierta parte donde no hay piedras y cruzo. Ahí toca remar rápido para que no me arrastre la corriente. Lo mismo hago del otro lado. Solo puedo pasar a cuatro personas por vez y gracias a Dios jamás hemos tenido ningún percance”, cuenta Pineda.

Con su medio de transporte, una pequeña lancha de aluminio con capacidad para cinco personas, y el arriesgado servicio que presta cruzando personas de un lado al otro por el medio del caudaloso río, Melvin demuestra que también es uno de los hombres mejor informados en Las Tejeras sobre el proyecto de la represa. “Nos han dicho que es para evitar las inundaciones a los de allá abajo -valle de Sula-, y nosotros decimos que está bien, que lo hagan, siempre y cuando a nosotros nos cumplan con lo que nos han prometido. En esta ocasión quisiéramos hablar directamente con la presidenta Xiomara Castro porque esta represa la vienen haciendo desde 1976, y nada que la hacen. Nosotros sabemos que estamos en un punto rojo y queremos ver si esta vez el proyecto se hará para hablar de los términos de la reubicación”, afirmó.