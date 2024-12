$!Comunidad Las Tejeras lleva 40 años a la sombra de la llena de El Tablón

Vivimos en zozobra porque tenemos 40 años de oír que hablan de la represa, y en ese son no se nos hacen los proyectos que necesitamos. Ahí está la gente cruzando en una lancha porque no se nos hace el puente.

" Vivimos en zozobra porque tenemos 40 años de oír que hablan de la represa, y en ese son no se nos hacen los proyectos que necesitamos. Ahí está la gente cruzando en una lancha porque no se nos hace el puente. "

Es tanta la desconfianza que cree que por ser 2025 un año político es que se está hablando del tema. “Si se va a llevar a cabo que nos hablen de la reubicación. Nosotros ya tenemos identificado el terreno donde haríamos de nuevo la comunidad. Pero como esto nos huele a política, ellos ya deberían estar hablando del adelanto para las indemnizaciones. Se nos dice que no se puede iniciar un proyecto si no se nos indemniza primero. Queremos la verdad de parte del Gobierno y no nos responden. Lo que no queremos es que nos pase lo del Patuca”.

Según su experiencia, hay varias cosas que reprocha y lo hacen dudar de que esta vez el proyecto El Tablón se concrete. Por ejemplo, no concibe que al menos siete kilómetros de la carretera nueva se pierdan porque quedarán bajo el agua.

“Cómo es posible eso. Para qué construyeron esa carretera si sabían que harían la represa y esa parte quedaría bajo el agua. Ese es dinero del pueblo que se usó”, cuestionó Rivera.