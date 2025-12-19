Comienza el pilotaje en la nueva terminal de autobuses: el cambio que La Ceiba esperaba

La Ceiba, Atlántida

A partir de este viernes, el transporte interurbano de la Novia de Honduras entra en una nueva etapa. Con el objetivo de modernizar el flujo de pasajeros y descongestionar el casco urbano, inició operaciones en fase de pilotaje la nueva terminal de autobuses de rutas interurbanas en La Ceiba. Las instalaciones, ubicadas estratégicamente frente a la carretera CA-13, funcionan en un edificio que anteriormente albergaba una maquila. Esta estructura ha sido acondicionada para recibir a las diversas empresas de transporte que, en su mayoría, ya han confirmado su traslado a corto plazo, con el fin de garantizar el éxito de esta primera etapa.

Etapa final

Aunque el pilotaje comienza en el edificio actual, este proceso representa solo el preámbulo de una transformación mayor. Las autoridades y empresarios prevén que próximamente se inicie la construcción de una infraestructura completamente nueva, con una inversión estimada en 300 millones de lempiras. Con este traslado, los empresarios del transporte buscan eliminar el caos vial que provocaban las terminales dispersas en el centro de la ciudad. La ubicación sobre la CA-13 permitirá a las unidades entrar y salir de La Ceiba con mayor fluidez, reduciendo el desgaste de las vías secundarias y optimizando el tiempo de traslado para los pasajeros.

“Este viernes iniciamos el pilotaje con las empresas que viajan al departamento de Colón, así como a Tela, San Pedro Sula y Tegucigalpa, además de otras rutas que operan en ese corredor. Esperamos que, poco a poco, las empresas vayan haciendo uso de estas instalaciones”, explicó Ramón Martínez, vicepresidente del Consejo de Administración. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Por ahora hemos acondicionado un edificio con todo el mobiliario necesario y todos los insumos que necesita una terminal de autobuses”, añadió Martínez.

El ambicioso proyecto final contempla la construcción de un moderno edificio como nueva terminal, que no se limitará a la logística de transporte, sino que integrará un concepto comercial contemporáneo. Una vez concluida la obra, contará con un mall que incluirá locales comerciales y centros financieros, así como un food court con amplia oferta gastronómica para los visitantes. También dispondrá de modernas salas de espera climatizadas.

Las empresas de transporte que ya confirmaron su traslado son Cotraipbal, Judá, Kairos, Mirna, San Miguel y Cotuc, entre otras. A las 63 empresas afiliadas no se les cobrará el primer mes de alquiler, como apoyo para su adaptación.