Roosevelt Hernández presta juramento como nuevo secretario de Defensa

La presidenta Xiomara Castro juramentó hoy al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Roosevelt Hernández, como secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional.

