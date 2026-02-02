  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Subsidio de energía bajo revisión: detectan errores en quién recibe el beneficio

El ministro de Energía anunció una revisión al subsidio eléctrico por fallas en su focalización y el alto endeudamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee)

Últimos Videos