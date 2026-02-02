  1. Inicio
Ocho megaobras viales pendientes en Honduras requieren inversion superior a $1,230 millones

Solo el paquete de proyectos viales pendientes en la zona norte representa una inversión superior a los 1,230 millones de dólares, una cifra que supera los 30,400 millones de lempiras, equivalente a varios años del presupuesto de inversión pública en infraestructura.

