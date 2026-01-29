  1. Inicio
Subsidio a energía y combustibles se mantiene hasta el 30 de abril

La decisión fue oficializada mediante decretos ejecutivos firmados el 27 de enero de 2026, según informó José Argueta, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Nasry Asfura.

