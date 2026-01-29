  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

‘La Virgen de Suyapa nos une en su amor’, mensaje del rector Carlos Magno

"La Virgen de Suyapa nos une en su amor", expresó presó el rector de la Basílica menor de Suyapa, Carlos Magno con motivo de los 279 aniversario de la Virgen de Suyapa.

Últimos Videos