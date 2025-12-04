Empresarios ceibeños: “El corredor turístico quedó en el abandono, nos engañaron”

La Ceiba, Atlántida

El sector empresarial de La Ceiba y del resto del litoral Atlántico ha expresado su malestar y decepción ante el evidente abandono de las prometidas obras de infraestructura vial, consideradas cruciales para el desarrollo de la región, entre ellas el corredor turístico sobre la carretera CA-13. La frustración de los empresarios se incrementó al constatar que el proyecto del corredor turístico fue abandonado pocos días después de que la presidenta de la República, Xiomara Castro, y el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, inauguraran en septiembre de este año los trabajos de la primera etapa entre La Barca y El Progreso.

Otro engaño de la SIT

La indignación de los empresarios ceibeños aumentó luego de que el ministro Pineda les asegurara que el tramo entre la ciudad de Tela y La Ceiba se construiría a cuatro carriles; sin embargo, en la documentación de las bases de licitación en la que ofertaron las empresas estaba establecido a dos carriles. "No lo podíamos creer después de la seriedad que había mostrado el ministro Octavio Pineda. Nos ha mentido, nos ha quedado mal", expresó José Lanza, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA).

El abandono del proyecto fue confirmado por el ministro Pineda, al asegurar en un video que "la obra del corredor turístico desde La Barca hasta La Ceiba está detenida al cien por ciento por motivo y señalamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica". "Esto pudo ser por declaraciones de la oposición y creo que el banco está haciendo muy mal en escuchar lo que se dice en los medios de comunicación y estar deteniendo un proyecto tan importante para el país", agregó Pineda.

Según José Lanza, tras plantearle la preocupación directamente al titular de la SIT, recibió una respuesta que considera insatisfactoria y alarmante. El ministro Pineda, de acuerdo con el empresario, le habría indicado que su intención es “dejar todo amarrado para que lo concluyera el otro gobierno”.

Piden que se reinvindiquen

Ante esta postura, el expresidente de la Cámara de Comercio ha insistido en su llamado al Gobierno: “Debería de empezar, ahorita y reivindicarse. La Ceiba y el litoral Atlántico merecen ser tratados con la seriedad que se prometió. No podemos esperar un cambio de gobierno para que se cumplan proyectos que ya fueron inaugurados y que son urgentes”, acotó Lanza.

El sector empresarial exige una explicación oficial y, sobre todo, una acción inmediata que demuestre el compromiso del actual Gobierno con el desarrollo de esta importante zona del país. “Vamos a ir al Banco Centroamericano y hablar con quién está manejando la cuenta del corredor turístico. Si ese dinero lo usaron para otra cosa, vamos a tener que utilizar la parte legal para encontrar culpables, porque ese dinero no se lo pueden llevar. Ese dinero era intocable”.

Detalles del proyecto