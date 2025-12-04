Taxista utiliza billete falso para timar a un anciano vendedor de frutas

La Ceiba, Atlntida

Don Abel, un anciano y humilde vendedor de frutas ambulante que se gana la vida honradamente, fue víctima de una estafa con un billete de 500 lempiras falso por parte de un taxista ceibeño aún no identificado. El lamentable suceso ocurrió este jueves 4 de diciembre en las inmediaciones del barrio El Imán de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras, en la zona que conecta con la calle que conduce al estadio ceibeño.

Según relataron testigos, don Abel se encontraba en su puesto cuando un taxista se bajó de su unidad y se acercó al vendedor. Acto seguido, le compró dos ristras de ajo, varias mandarinas y limones, sumando un total de 70 lempiras. El ruletero le entregó un billete de 500 lempiras para pagar los productos. Sin sospechar mala intención, don Abel procedió a darle el cambio. El taxista recibió los 430 lempiras de vuelto y, en un acto de cinismo, le dijo al anciano: "Abuelo, guarde ese dinero que se lo van a robar". Fue solo después de que el hombre se marchó que don Abel se percató de que el billete de 500 lempiras era falso. Esto no solo significó la pérdida de su mercancía, sino también el dinero genuino que entregó como cambio.

Condenan el hecho

La situación ha generado indignación entre los ciudadanos. Un testigo, que se solidarizó con el anciano, hizo un llamado a la población a respetar a las personas. "No es justo, el pobre señor pasa vendiendo día a día honradamente, y le hacen esto. Qué injusticia para el señor que con lo poco que gana alimenta a su familia y tiene un nieto enfermo actualmente. Debemos tener más conciencia y tener cuidado. Andan billetes falsos en nuestra ciudad", acotó el ciudadano de manera anónima.

La Policía fue informada sobre la estafa a don Abel y está en proceso de recolección de videos de cámaras de vigilancia de la zona, con el fin de identificar al taxista y deducirle responsabilidad.