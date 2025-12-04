Midence Oquelí es condenado a más de 21 años de prisión en EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dictó este jueves 4 de diciembre la sentencia contra el exdiputado liberal Midence Oquelí Martínez Turcios, quien fue condenado a 21 años y seis meses de prisión. Martínez Turcios fue hallado culpable de "importar, fabricar y distribuir droga hacia Estados Unidos", además de otros delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

El tribunal también dictó cinco años adicionales de libertad condicional y supervisada, junto con una multa simbólica de 100 dólares La defensa del exdiputado había solicitado una reducción de la pena de al menos 15 años alegando problemas de salud; sin embargo, la solicitud fue denegada. El excongresista, quien aceptó cargos por narcotráfico en 2024, enfrenta uno de los fallos más relevantes vinculados a corrupción y crimen organizado que involucran a exfuncionarios hondureños en Estados Unidos.

Cargos

"Los crímenes de Martínez Turcios justifican una condena de al menos 30 años. Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico", expresó la fiscalía estadounidense en su escrito oficial. La fiscalía sostiene que Martínez, durante su tiempo en la política activa, "realizó negocios y apoyó de manera directa el tráfico de drogas" del cartel de Los Cachiros, proporcionando armas y facilitando el movimiento de sustancias ilícitas.