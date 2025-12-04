Conozca quiénes serán atendidos en el nuevo comedor municipal de Las Palmas

A partir del próximo año comenzará a funcionar el comedor municipal infantil en la Capital Industrial con el fin de atender a los niños de y en la calle.
Este es el primer paso. La municipalidad brindará el transporte para llevar a todos los niños y niñas hasta el comedor. Luego buscarán la manera de involucrarlos en la Educación Técnica.
El comedor funcionará en el inmueble que ocupaba el instituto Técnico Municipal Sampedrano hoy Técnico Sampedrano-Americano, ubicado en el barrio Las Palmas.
El inmueble está ubicado contiguo al predio donde funcionó por más de 60 años en centro penal sampedrano, hoy abandonado.
Se está construyendo una cocina y comedor comunitario municipal y los trabajos están avanzados, pues iniciaron con la demolición de algunas áreas.
El objetivo es destinar el comedor infantil para brindar alimentación diaria y atención integral a los niños y niñas más vulnerables de la ciudad.
Tendrá la capacidad para atender a más de 100 niños diariamente, y la alimentación será gestionada en conjunto con empresas socialmente responsables a través del despacho Ecosocial, la oficina que maneja la esposa del alcalde sampedrano, Zoila Contreras.
Según explicó el gerente de infraestructura, Luis Beltrán, la cocina contará con cuarto de refrigeración para conservación de alimentos, alacena, instalaciones eléctricas y reacondicionamiento completo de los espacios.
Un proyecto completo
Además, el proyecto contempla la redistribución y mejora del comedor, construcción de oficina, paredes de tabla, yeso con ventanales de vidrio fijo, marco de aluminio, demolición de paredes de bloque y tapado de boquetes con bloque.
"El proyecto está en la última etapa, pero se hicieron algunos cambios, por ello los trabajos se prolongarán una semana más", dijo Contreras.
Instalaron además, una nueva cubierta de techo, nivelación y nuevo piso de porcelanato, repello y pulido, distribución eléctrica, climatización y pintura general de la infraestructura.
También mejorarán el módulo de baños que incluye techado de pasillo, zapatas, canaletas e iluminación.
En el área de cocina se instalará nueva distribución eléctrica e instalaciones, climatización, cuarto de refrigeración de alimentos, bodega y nuevo portón de acceso vehicular.
El alcalde Roberto Contreras explicó que se debe garantizar el derecho a la alimentación, además de ofrecer un entorno seguro y digno para la niñez y con el proyecto del comedor comunitario es lo que se pretende.
“Sabemos que muchos niños viven en condiciones muy difíciles, y por eso estamos dando este paso concreto. Este comedor no solo ofrecerá alimentos, sino también oportunidades de crecimiento, afecto y protección”, expresó el jefe edilicio.
Contreras expresó que este será el primer comedor municipal para niños en condición de calle. “Tendrá su cocina equipada y todo su mobiliario. Queremos llevar alimentos a aquellos niños que no tienen qué comer.”
A su vez, aseguró: “tendremos un bus que los recogerá alrededor de la ciudad para traerlos aquí y alimentarlos. Además, llevaremos un control médico; tendremos un doctor en el lugar. La idea es que los niños puedan recibir su alimentación en este comedor infantil municipal, una iniciativa de primer mundo”.
Conforme vayan creciendo, el edil sampedrano indicó que los incorporarán a los centros técnicos. “Se les enseñará a leer y escribir. Es un proyecto futurista y forma parte de las nuevas iniciativas de este próximo periodo de gobierno”.