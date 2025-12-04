Conozca quiénes serán atendidos en el nuevo comedor municipal de Las Palmas

San Pedro Sula, Honduras

A partir del próximo año comenzará a funcionar el comedor municipal infantil en la Capital Industrial con el fin de atender a los niños de y en la calle.

Este es el primer paso. La municipalidad brindará el transporte para llevar a todos los niños y niñas hasta el comedor. Luego buscarán la manera de involucrarlos en la Educación Técnica.

El comedor funcionará en el inmueble que ocupaba el instituto Técnico Municipal Sampedrano hoy Técnico Sampedrano-Americano, ubicado en el barrio Las Palmas.

El inmueble está ubicado contiguo al predio donde funcionó por más de 60 años en centro penal sampedrano, hoy abandonado.

Se está construyendo una cocina y comedor comunitario municipal y los trabajos están avanzados, pues iniciaron con la demolición de algunas áreas.

El objetivo es destinar el comedor infantil para brindar alimentación diaria y atención integral a los niños y niñas más vulnerables de la ciudad.

Tendrá la capacidad para atender a más de 100 niños diariamente, y la alimentación será gestionada en conjunto con empresas socialmente responsables a través del despacho Ecosocial, la oficina que maneja la esposa del alcalde sampedrano, Zoila Contreras.