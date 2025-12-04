Centro Formador de Enfermería Los Zorzales recibe premio internacional a la excelencia en salud

Una trayectoria de impacto en Honduras
El Centro Formador de Enfermería Los Zorzales hizo historia al convertirse en la primera institución de formación en enfermería hondureña en recibir el Premio a la Excelencia en Docencia y Dirección en Salud IOCIM 2024-2025.
El galardón es uno de los reconocimientos más prestigiosos otorgados por la Organización para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), fundada en 2005 por médicos de diversas nacionalidades, dedicada a promover el estudio, la enseñanza y la investigación médica.
La ceremonia oficial se desarrolló en Cusco, Perú, con la presencia de destacados representantes de la comunidad científica y académica internacional provenientes de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, España y Portugal.
En este escenario, Los Zorzales tuvo el honor de representar a Honduras y poner en alto el nombre del país en el ámbito de la formación sanitaria.
Sergio Sabillón, director ejecutivo del centro Los Zorzales, calificó este logro como un orgullo nacional, “este premio trasciende lo institucional; es un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la entrega con la que contribuimos a la salud pública. Pone en alto el nombre de San Pedro Sula y de Honduras, demostrando que también aquí se construye excelencia”, señaló.
Una trayectoria de impacto en la salud
El Centro Formador de Enfermería Los Zorzales, ubicado en San Pedro Sula y avalado por la Secretaría de Salud, cuenta con más de 300 auxiliares de enfermería egresadas, quienes actualmente trabajan en hospitales y centros de salud públicos y privados a nivel nacional. Muchas de ellas ejercen también en el extranjero.
El programa académico tiene una duración total de 24 meses: 12 meses de formación teórico-práctica y 12 meses de servicio social en hospitales y comunidades. En la actualidad, el centro mantiene una cohorte en servicio social y otra en formación, y ya abrió inscripciones para el año 2026.
El premio IOCIM reconoce instituciones con altos estándares educativos, innovación docente y aporte a la salud pública. Para las estudiantes y egresadas, este premio se convierte en una garantía internacional de la calidad de su formación.
Jensy Suazo, egresada y hoy auxiliar de enfermería en el hospital Mario Catarino Rivas, destacó que, “mi experiencia fue muy enriquecedora, las prácticas y el año social me permitieron adquirir seguridad y experiencia real en el campo.”
Delmi Ramos, también egresada de la institución, añadió que, “los Zorzales es un centro maravilloso, gracias a mi servicio social pude abrirme puertas y hoy desempeño mi profesión en el mismo hospital donde me formé.”
IOCIM subrayó que este premio tiene como objetivo destacar a instituciones que, mediante esfuerzo constante, compromiso y actualización académica, se convierten en modelos para sus naciones y promotoras de la globalización del conocimiento como un derecho universal.
El Consejo Directivo de IOCIM declaró a Los Zorzales como la mejor y más destacada institución de salud en su rubro durante 2024 – 2025, consolidando su liderazgo en la formación de auxiliares de enfermería en Honduras.