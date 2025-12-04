Centro Formador de Enfermería Los Zorzales recibe premio internacional a la excelencia en salud

San Pedro Sula, Honduras.

Una trayectoria de impacto en Honduras

El Centro Formador de Enfermería Los Zorzales hizo historia al convertirse en la primera institución de formación en enfermería hondureña en recibir el Premio a la Excelencia en Docencia y Dirección en Salud IOCIM 2024-2025. El galardón es uno de los reconocimientos más prestigiosos otorgados por la Organización para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), fundada en 2005 por médicos de diversas nacionalidades, dedicada a promover el estudio, la enseñanza y la investigación médica.

La ceremonia oficial se desarrolló en Cusco, Perú, con la presencia de destacados representantes de la comunidad científica y académica internacional provenientes de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, España y Portugal. En este escenario, Los Zorzales tuvo el honor de representar a Honduras y poner en alto el nombre del país en el ámbito de la formación sanitaria. Sergio Sabillón, director ejecutivo del centro Los Zorzales, calificó este logro como un orgullo nacional, “este premio trasciende lo institucional; es un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la entrega con la que contribuimos a la salud pública. Pone en alto el nombre de San Pedro Sula y de Honduras, demostrando que también aquí se construye excelencia”, señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Una trayectoria de impacto en la salud