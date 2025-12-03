Disturbios causan temor en el centro de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La tensión vuelve a sentirse entre los comerciantes del centro de la Capital Industrial luego de los incidentes registrados la noche del martes, cuando grupos de personas sin distintivos de ningún partido político intentaron generar caos en la zona comercial. La rápida intervención de la Policía Nacional y la Policía Militar evitó que se produjeran más saqueos a negocios. Los disturbios iniciaron con el ingreso violento de un grupo de ciudadanos a dos tiendas comerciales, donde se reportó el robo de motocicletas y el saqueo de una tienda deportiva.

Las autoridades desplegaron patrullas en los accesos principales, específicamente en la primera calle y la tercera avenida, para impedir el avance de los involucrados. Comerciantes y vendedores informales se mantuvieron en sus puestos durante toda la noche, preocupados por sus productos, especialmente en esta época en la que han surtido sus negocios para la temporada navideña.

Catalina Flores, comerciante sampedrana, expresó su temor ante la posibilidad de que los disturbios se repitan, "estamos en incertidumbre porque no sabemos si volverán a causar caos en el centro, somos luchadores y tenemos nuestros negocios aquí. Esperamos que la Policía no descuide esta zona". José Pérez, vendedor informal, relató que muchos se organizaron para proteger su patrimonio, "nos quedamos toda la noche cuidando nuestros negocios y los de otros locatarios. Somos trabajadores, respetamos lo privado, no tenemos nada que ver con políticos". Cristian Nolasco, jefe policial en San Pedro Sula, informó que el resguardo también incluyó edificios públicos y comercios cercanos que pretendían ser saqueados. El comisario señaló que varios de los individuos fueron trasladados en autobuses hasta el centro con la aparente intención de provocar desorden. La vigilancia policial se extendió hasta la madrugada del miércoles, logrando neutralizar el intento de vandalismo. Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, detalló que la situación se originó en una protesta pacífica de alrededor de 800 personas, pero que grupos infiltrados aprovecharon la concentración para cometer actos delictivos. "Estamos solicitando los videos de cámaras del sector para identificar a los responsables, se actuó de manera oportuna y se recuperó el control en poco tiempo", afirmó el funcionario.