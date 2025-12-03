Policía Nacional y Militar evitan saqueos en centro de San Pedro Sula

La noche del dos de diciembre, personas sin distintivos de ningún partido político intentaron causar caos en el centro de San Pedro Sula, sin embargo, estos fueron contenidos por la Policía Nacional y la Policía Militar, quienes evitaron que se produjeran saqueos a tiendas.
Los agentes policiales cruzaron patrullas en los extremos de la primera calle y la tercera avenida del centro para evitar el avance de decenas de personas que pretendían causar caos en el centro de la ciudad.
Muchos vendedores permanecieron en el centro para cuidar sus puestos, los que buscaban generar caos se mezclaban entre ellos.
El resguardo policial incluyó los edificios públicos y tiendas cercanas, las cuales pretendían ser saqueadas por decenas de personas que fueron llevadas en buses hasta el lugar.
La Policía Nacional acudió al lugar y resguardó, tanto tiendas como puestos informales para proteger las inversiones de los empresarios y los comerciantes y así evitar saqueos en todos los niveles. Algunas tiendas fueron violentadas, pero no saqueadas.
Una tanqueta fue necesaria en la zona para imponer el orden en el centro al filo de las diez de la noche.
Muchos vendedores acudieron al lugar para proteger sus inversiones, ya que han surtido sus negocios para la temporada navideña. Sus dirigentes los animaban a resguardar su partimonio.
La Policía Nacional y la Policía Militar permanecieron en el lugar hasta la madrugada de este miércoles para garantizar que el intento de saqueo había sido frustrado.
Agentes antimotines en una de las aceras de la primera calle, frente al parque central, poco después de dispersar a la turba.
La turba buscaba generar caos en el centro, sin identificarse con algún partido político.
Oficiales de la Policía Nacional recorrieron la tercera avenida de la ciudad para llevar tranquilidad a los comerciantes que protegían sus puestos de ropa, zapatos y celulares.
En horas de la tarde todo parecía tranquilo en el centro, frente al árbol navideño, pero cuando cayó la noche, las turbas comenzaron a agitar hasta convertir el centro en un caos.
Un camión comando de la Policía Militar acudió al centro cargado de agentes para apoyar a la Policía Nacional.