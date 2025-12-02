Récord histórico de mujeres de Cortés en el Congreso Nacional

Las elecciones generales de Honduras se realizaron el domingo 30 de noviembre de 2025. En el departamento de Cortés, de los 20 curules del Congreso Nacional, nueve están siendo obtenidos por mujeres. Es la primera vez que la representación femenina alcanza el 45%.
De los 20 diputados que llegarán al Congreso Nacional por este departamento, nueve son mujeres, lo que representa un avance significativo en la participación femenina. Gloria Yasmín Meza Erazo, del Partido Liberal, destaca como una de las candidatas más votadas.
Alejandra Vallecillo Pavón, del Partido Liberal, también figura como una de las favoritas del electorado. Su liderazgo en la lista liberal muestra la confianza que muchos votantes depositaron en ella.
Sandra Carolin A. Coleman, igualmente del Partido Liberal, logró asegurar su espacio entre las diputadas electas. Su presencia refuerza el peso que ha tenido el liberalismo en Cortés durante esta elección.
Thirsa Gabriela López Solís, del Partido Liberal, completa el grupo de mujeres que representarán a esta institución política en el Congreso. Su elección demuestra que la participación femenina dentro del partido sigue en ascenso.
Por parte de Libertad y Refundación, Linda Donaire se convierte en la más votada de su partido en Cortés. Su liderazgo resalta la fuerza que mantiene Libre en este departamento clave.
Scherly Arriaga, también de Libre, logró obtener un apoyo importante que la coloca dentro del grupo de diputadas electas. Su elección representa una continuidad dentro del partido en la zona norte.
Dunia Yadira Jiménez Aguilar, del mismo partido, suma otra representación femenina para Libre. Su llegada al Congreso muestra la diversidad de perfiles que acompañarán la nueva legislatura.
En el Partido Nacional, Daisy Mejía Andonie López asegura un lugar entre las diputadas electas. Su presencia contribuye al número significativo de mujeres que formarán parte del próximo Congreso.
Finalmente, Cinthya Dayanara Hawit Flores, también del Partido Nacional, completa la lista de las nueve diputadas que representarán a Cortés. Su elección consolida el aporte femenino en un departamento que históricamente ha sido decisivo en la política nacional.