¿Dónde está Padilla Sunseri? Candidato de Libre desaparecido antes de las elecciones

El candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Padilla Sunseri, fue visto por última vez en público el sábado 22 de noviembre, durante el cierre de su campaña electoral.
En su cierre de campaña se mostraba positivo y optimista. Agradeció a la militancia el apoyo brindado durante el proceso y afirmaba que vencería en las elecciones generales, sin embargo, ni se presentó a votar. Siempre se mantuvo rodeado de otros “líderes” como Scherly Arriaga.
El pasado domingo, durante las elecciones generales, su ausencia llamó la atención. Desde tempranas horas se esperaba su llegada al Instituto San Vicente de Paúl para ejercer el sufragio, pero nunca llegó, constataron periodistas. Padilla Sunseri no respondió cuál fue la razón, si carecía de cédula o no hizo cambio de domicilio.
Consultados por Diario LA PRENSA sobre el paradero del candidato y las razones por las que no acudió a votar, varios dirigentes de Libre aseguraron no tener información precisa.
Allegados a Padilla tampoco confirmaron si el aspirante cuenta con documento nacional de identificación hondureño o si realizó cambio de domicilio electoral. Antes de su regreso a la política en Honduras, vivía en Estados Unidos, donde se sometió a una operación de corazón abierto.
Padilla Sunseri permaneció unos 15 años fuera del país, luego de que se emitieran órdenes de captura en su contra por denuncias de abuso de autoridad y malversación de fondos durante su gestión como alcalde de San Pedro Sula de 2006 a 2009, cuando abandonó el país.
Ante esos cuestionamientos, Padilla siempre ha sostenido que tales acusaciones respondían a una persecución política, sin embargo, la membresía del partido desconocía si iba a ser inscrito oficialmente, ya que en las internas participó su hijo como candidato.
Padilla regresó a Honduras por solicitudes de la dirigencia de Libre, para imponerlo como candidato a la alcaldía de San Pedro Sula. Fue recibido por simpatizantes de Libre y sectores de la población sampedrana, lo que marcó su retorno al escenario político nacional.
Hasta el momento se desconoce su situación actual y no ha habido un pronunciamiento oficial de su equipo político; no obstante, algunos de sus allegados aseguran que se encuentra en su residencia en San Pedro Sula.