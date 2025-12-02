Maletas electorales de Cortés salen hacia Tegucigalpa

Bajo un fuerte resguardo militar, las maletas electorales del departamento de Cortés comenzaron a regresar a Tegucigalpa este martes 2 de diciembre.
Las maletas de los 12 municipios de Cortés comenzaron a llegar al centro de acopio en el gimnasio Olímpico desde el lunes en la mañana.
De acuerdo con miembros del Consejo Departamental Electoral, estas mismas salieron hoy desde el gimnasio Olímpico a eso de la 1:30 pm rumbo a la capital de la República.
Desde este punto, autoridades supervisarn cada movimiento para garantizar la integridad de los documentos electorales.
El proceso marcó la fase final del traslado de material electoral, luego de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 30 de noviembre.
La carga electoral de Cortés asciende a más de 1 millón de votantes, una cifra que convirtió al departamento en uno de los más decisivos del país.
El Convoy que llegó incialmente el lunes 24 de noviembre, fue integrado por 15 furgones y seis camiones, que transportaban en su interior 3,332 maletas electorales, 1,036 kits tecnológicos y 28 maletas de emergencia.
En el caso de San Pedro Sula se contabilizaron 1,519 maletas electorales, provenientes de 152 centros de votación. Este municipio concentra la mayor cantidad de mesas electorales en el departamento.
Cabe destacar que este martes, también se inició el retorno de las maletas electorales del departamento de Yoro desde la ciudad de El Progreso a Tegucigalpa.
Lo mismo ocurrió con las del departamento de Santa Bárbara.