Momentos emotivos del Pollo Contreras en su triunfo electoral

Durante la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, autodenominado el Pollo, vivió intensos momentos de euforia y respaldo popular. Recorrió numerosos centros de votación en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, recorrió diferentes sectores de la ciudad durante la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025, recibiendo el apoyo y muestras de afecto de la población.

 Fotos: La Prensa.
Entre aplausos y saludos, Contreras fue recibido por ciudadanos de todas las edades que se acercaron para expresarle respaldo y pedirle fotografías.
Niños, jóvenes y adultos mayores expresaron simpatía hacia Contreras durante su recorrido, destacando su cercanía con la ciudadanía.
Los centros de votación en San Pedro Sula se convirtieron en escenario de entusiasmo político, donde el edil fue aclamado como símbolo de continuidad.
El alcalde agradeció públicamente a los sampedranos y a su equipo de campaña, asegurando que la confianza reflejada en las urnas impulsa un nuevo ciclo de trabajo por la ciudad.
San Pedro Sula se declara territorio liberal por cuatro años más, afirmó Contreras entre emoción y vítores durante el recorrido por los diferentes centros de votación.
La jornada transcurrió bajo un ambiente cargado de euforia para el actual alcalde, acompañado por su equipo de trabajo y seguidores.
Contreras atribuyó el respaldo ciudadano a su gestión enfocada en infraestructura, programas sociales y modernización administrativa durante su periodo iniciado en 2022.
Salvador Nasralla, junto a Iroshka Elvir, el alcalde Roberto Contreras y su esposa Ziola, celebran el apoyo de los sampedranos durante la jornada electoral.
Momentos de emoción entre Salvador Nasralla y el alcalde Roberto Contreras durante su recorrido por los centros de votación.
El alcalde Roberto Contreras, en entrevista con LA PRENSA, reafirma su compromiso con los sampedranos.
El alcalde Contreras supervisó el conteo de votos desde el centro de cómputo de su partido, dando seguimiento al avance del escrutinio.
