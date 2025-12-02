¿Hasta cuándo es el plazo para retirar la propaganda política?

El exceso y permanencia de propaganda electoral puede generar problemas ambientales y de limpieza urbana, con acumulación de residuos.
Los ciudadanos advierten que la saturación de propaganda puede generar cansancio político, desinterés electoral e incluso una percepción negativa hacia los partidos, particularmente si no cumplen con el deber de limpieza.
Los partidos políticos no han iniciado el retiro de pancartas, lo que podría derivar en sanciones de hasta 100 salarios mínimos, deducibles de la deuda política.
La población de San Pedro Sula exige a los partidos políticos que cumplan con su obligación de limpiar la ciudad dentro del plazo legal.
En otros procesos electorales en Honduras, reportes muestran que toneladas de material fueron retiradas como basura luego de la jornada comicial.
En el caso de vallas publicitarias cuando no pertenecen al Estado, la responsabilidad recae en sus propietarios, con posibilidad de sanciones económicas para quienes no cumplan.
Según la normativa electoral recientemente recordada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos políticos, alianzas de partidos y candidaturas independientes tienen la obligación de retirar toda propaganda colocada, así como reparar o reponer bienes dañados, dentro de los 30 días posteriores a las elecciones generales.
Vecinos exigen intervención del organismo electoral y autoridades municipales para devolver la limpieza y orden a la ciudad tras los comicios.
Vecinos de varios sectores de San Pedro Sula han expresado su molestia por lo que consideran contaminación visual y desorden en el espacio público.
La ciudad de San Pedro Sula se encuentra saturada de propaganda electoral: afiches, mantas, vallas y posters con rostros de candidatos y logos de partidos en postes, muros, puentes peatonales, árboles y espacios públicos.
El CNE advirtió que, en caso de incumplimiento, los partidos políticos, alianzas o candidaturas independientes enfrentarán sanciones económicas de hasta 100 salarios mínimos, dependiendo de la cantidad de propaganda no retirada.
Las multas impuestas ingresarán a la Tesorería General de la República mediante el formulario TGR-I o mediante deducción de los fondos de deuda política.