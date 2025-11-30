  1. Inicio
Retrasos y largas filas marcaron la mañana electoral en San Pedro Sula

Centros de votación en San Pedro Sula, norte de Honduras, iniciaron con retrasos, largas filas y quejas por falta de personal durante la jornada electoral de este domingo

Los sampedranos salieron este domingo temprano por la mañana a ejercer el sufragio en los 152 centros de votación de la Capital Industrial. Sin embargo, muchos presentaron retrasos y abrieron después de las 7:00 am. En la imagen, se observa el ambiente afuera del Centro de Educación Básica José Antonio Peraza, ubicado en el sector Rivera Hernández.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
En el Instituto José Trinidad Reyes, en la colonia San Carlos de Sula, los portones abrieron a las 8:00 am, porque habían olvidado las llaves de las aulas. Además, hubo tardanza en la llegada del personal asignado a las mesas receptoras. En el ingreso, se dio prioridad a las personas de la tercera edad y a quienes tienen retos especiales.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Una de las quejas de los votantes fue la falta de capacitación del personal en las mesas receptoras; algunos parecían estar improvisando.

Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Más de 500,000 sampedranos están habilitados para votar durante estas elecciones generales de 2025.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Las personas de la tercera edad dieron ejemplo de civismo y asistieron de primeras a los centros de votación para ejercer el sufragio.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Largas filas se formaron afuera del Instituto José Trinidad Reyes desde las 6:00 am; muchos se quejaron por los retrasos, asegurando que esto no debería suceder.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Los votantes gritaban que abrieran los portones en el Instituto José Trinidad Reyes.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Los sampedranos votaron por las autoridades que los gobernarán los próximos cuatro años. Varios señalaron que querían elecciones tranquilas y en paz, y que existía temor de disturbios.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Adalberto Muñoz empuja a su esposa, Guadalupe Rodríguez, en su silla de ruedas hasta el aula donde le tocaba votar.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Los votantes acudieron masivamente a los centros de votación Primero de Febrero, César López, CEB Yankel Rosenthal, Presentación Centeno, Instituto José Trinidad Reyes, entre otros.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
Pese a las dificultades que enfrentan, las personas con retos especiales se trasladaron temprano por la mañana a los centros de votación para ejercer el sufragio.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
