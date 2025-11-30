Retrasos y largas filas marcaron la mañana electoral en San Pedro Sula

En el Instituto José Trinidad Reyes, en la colonia San Carlos de Sula, los portones abrieron a las 8:00 am, porque habían olvidado las llaves de las aulas. Además, hubo tardanza en la llegada del personal asignado a las mesas receptoras. En el ingreso, se dio prioridad a las personas de la tercera edad y a quienes tienen retos especiales.