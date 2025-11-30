Retrasos y largas filas marcaron la mañana electoral en San Pedro Sula

Los sampedranos salieron este domingo temprano por la mañana a ejercer el sufragio en los 152 centros de votación de la Capital Industrial. Sin embargo, muchos presentaron retrasos y abrieron después de las 7:00 am. En la imagen, se observa el ambiente afuera del Centro de Educación Básica José Antonio Peraza, ubicado en el sector Rivera Hernández.
En el Instituto José Trinidad Reyes, en la colonia San Carlos de Sula, los portones abrieron a las 8:00 am, porque habían olvidado las llaves de las aulas. Además, hubo tardanza en la llegada del personal asignado a las mesas receptoras. En el ingreso, se dio prioridad a las personas de la tercera edad y a quienes tienen retos especiales.
Una de las quejas de los votantes fue la falta de capacitación del personal en las mesas receptoras; algunos parecían estar improvisando.
Más de 500,000 sampedranos están habilitados para votar durante estas elecciones generales de 2025.
Las personas de la tercera edad dieron ejemplo de civismo y asistieron de primeras a los centros de votación para ejercer el sufragio.
Largas filas se formaron afuera del Instituto José Trinidad Reyes desde las 6:00 am; muchos se quejaron por los retrasos, asegurando que esto no debería suceder.
Los votantes gritaban que abrieran los portones en el Instituto José Trinidad Reyes.
Los sampedranos votaron por las autoridades que los gobernarán los próximos cuatro años. Varios señalaron que querían elecciones tranquilas y en paz, y que existía temor de disturbios.
Adalberto Muñoz empuja a su esposa, Guadalupe Rodríguez, en su silla de ruedas hasta el aula donde le tocaba votar.
Los votantes acudieron masivamente a los centros de votación Primero de Febrero, César López, CEB Yankel Rosenthal, Presentación Centeno, Instituto José Trinidad Reyes, entre otros.
Pese a las dificultades que enfrentan, las personas con retos especiales se trasladaron temprano por la mañana a los centros de votación para ejercer el sufragio.