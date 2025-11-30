Así votó Junior Burbara, candidato a alcalde por SPS

El candidato a alcalde en San Pedro Sula por el Partido Nacional (PN), Junior Burbara, ejerció su derecho al sufragio con la confianza de obtener la victoria.
“Estamos viendo las filas en Estados Unidos, estamos contentos de lo que pasa en Honduras y como el pueblo ha dejado ver sus pensamientos en las urnas”, expresó.
El candidato votó en el Instituto San Vicente de Paúl, icónico centro educativo de la zona norte del país.
El edil llegó acompañado de su equipo de trabajo y saludó a simpatizantes que se encontraban en el lugar.
El centro, que al momento de llegar Burbara lucía abarrotado, fue predilecto para que el nacionalista votara en línea por los candidatos de su partido.
El candidato a diputado por el PN, José Jaar, reconocido médico especialista acompañó a Junior Burbara en su proceso de votación.
“Estamos en un ambiente seguro, el CNE cumplió dándonos elecciones, están haciendo su trabajo, estamos agradecidos. Vamos con todo por la alcaldía de San Pedro Sula”, afirmó .
A diferencia de Roberto Contreras, candidato a alcalde por el Partido Liberal que fue acompañado por el presidenciable Salvador Nasralla, Burbara no fue acompañado por el candidato nacional a la presidencia Nasry "Tito" Asfura.
Aún así, el aspirante nacional se vio contento y con seguridad de ganar la alcaldía sampedrana, en un ambiente civico y efervesciente en la Capital Industrial.