Así votó Junior Burbara, candidato a alcalde por SPS

El aspirante a ser alcalde de San Pedro Sula, Junior Burbara, ejerció el sufragio en el Instituto San Vicente de Paúl

1 de 9

El candidato a alcalde en San Pedro Sula por el Partido Nacional (PN), Junior Burbara, ejerció su derecho al sufragio con la confianza de obtener la victoria.

FOTO: DIARIO LA PRENSA
2 de 9

“Estamos viendo las filas en Estados Unidos, estamos contentos de lo que pasa en Honduras y como el pueblo ha dejado ver sus pensamientos en las urnas”, expresó.

 FOTO: DIARIO LA PRENSA
3 de 9

El candidato votó en el Instituto San Vicente de Paúl, icónico centro educativo de la zona norte del país.

FOTO: DIARIO LA PRENSA
4 de 9

El edil llegó acompañado de su equipo de trabajo y saludó a simpatizantes que se encontraban en el lugar.

 FOTO: DIARIO LA PRENSA
5 de 9

El centro, que al momento de llegar Burbara lucía abarrotado, fue predilecto para que el nacionalista votara en línea por los candidatos de su partido.

FOTO: DIARIO LA PRENSA
6 de 9

El candidato a diputado por el PN, José Jaar, reconocido médico especialista acompañó a Junior Burbara en su proceso de votación.

FOTO: DIARIO LA PRENSA
7 de 9

“Estamos en un ambiente seguro, el CNE cumplió dándonos elecciones, están haciendo su trabajo, estamos agradecidos. Vamos con todo por la alcaldía de San Pedro Sula”, afirmó .

 FOTO: DIARIO LA PRENSA
8 de 9

A diferencia de Roberto Contreras, candidato a alcalde por el Partido Liberal que fue acompañado por el presidenciable Salvador Nasralla, Burbara no fue acompañado por el candidato nacional a la presidencia Nasry "Tito" Asfura.

FOTO: DIARIO LA PRENSA
9 de 9

Aún así, el aspirante nacional se vio contento y con seguridad de ganar la alcaldía sampedrana, en un ambiente civico y efervesciente en la Capital Industrial.

 FOTO: DIARIO LA PRENSA
