Le anularán el voto al alcalde sampedrano Roberto Contreras

"Pollo", como le llaman muchos de sus simpatizantes, votó por su candidatura a la alcaldía y también por Salvador Nasralla. En cuanto a los diputados lo hizo en línea por 19 diputados liberales, con una excepción, votó por un candidato del Partido Innovación y Unidad (PINU), su hermano Rolando Contreras; un total de 20 representantes posibles en el Congreso Nacional de Honduras.