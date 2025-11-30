Le anularán el voto al alcalde sampedrano Roberto Contreras

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y aspirante a la reelección, asistió este domingo por la tarde a su centro de votación para participar en las elecciones generales.
Y no lo hizo solo, fue acompañado por su esposa Zoila de Contreras, así como del candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir.
El edil también llegó acompañado de parte de su equipo de trabajo y saludó a simpatizantes que lo esperaban en el Centro de Educación Básica César López, ubicado en la Colonia Satélite de San Pedro Sula.
Contreras ingresó al centro entre aplausos y fotografías, destacando que confiaba en que la jornada transcurriera en paz y con orden ciudadano.
El ambiente fue dinámico, con observadores y medios atentos al momento en que el alcalde emitiera su sufragio.
Tras recibir sus papeletas, Contreras reiteró que su intención era ejercer el voto con responsabilidad y en respeto al proceso democrático.
"Pollo", como le llaman muchos de sus simpatizantes, votó por su candidatura a la alcaldía y también por Salvador Nasralla. En cuanto a los diputados lo hizo en línea por 19 diputados liberales, con una excepción, votó por un candidato del Partido Innovación y Unidad (PINU), su hermano Rolando Contreras; un total de 20 representantes posibles en el Congreso Nacional de Honduras.
Los miembros electorales se dieron cuenta minutos después, en presencia de representantes partidarios y observadores de que las papeletas que utilizó no tenían el sello oficial correspondiente, lo que provocó que le comunicaran que su voto se quedará sin validez, según la normativa vigente.
Aun con el inconveniente, el alcalde se mostró positivo y pidió a los sampedranos continuar votando con calma, recordando que la participación es clave para fortalecer la democracia.