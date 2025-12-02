Largas filas en Banadesa por entrega del bono educativo en la zona norte

San Pedro Sula, Honduras.

Cientos de habitantes provenientes de distintos municipios de la zona norte acudieron a las instalaciones del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) , ubicadas frente al Estadio Francisco Morazán, con el propósito de reclamar el bono educativo otorgado por el Gobierno de la República.

Los beneficiarios fueron notificados desde los centros educativos sobre su inclusión en un nuevo listado habilitado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). “Estamos desde muy temprano porque salimos en este nuevo listado, no sabemos a qué hora recibiremos el dinero, depende de la agilización de los empleados del Gobierno”, expresó Juana Toledo, madre de familia que hizo fila junto a otros pobladores.

De acuerdo con representantes de Sedesol, únicamente quienes aparecen en los listados oficiales pueden recibir el beneficio. La mayoría de favorecidos corresponden a municipios como San Pedro Sula, La Lima, Choloma y Villanueva, con montos que oscilan entre 4,000 y 8,000 lempiras, destinados a cubrir gastos relacionados con la educación de los estudiantes.

Este nuevo diseño se suma a las entregas recientes del Bono de Alivio Climático, un programa que otorgó 7,000 lempiras a familias hondureñas en condición de vulnerabilidad debido a los efectos del cambio climático.