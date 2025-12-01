Contreras rompe récord y reafirma dominio del Partido Liberal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Contreras, quien dirige la alcaldía desde 2018 y es reconocido por su gestión en infraestructura, programas sociales y modernización de la administración municipal, resaltó que se han revisado 1,519 actas electorales, de las cuales se ha tabulado el 55%, lo que representa más de 115.000 votos, equivalentes al 75% de la captación proyectada.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , ofreció hoy un balance preliminar del proceso electoral desde el centro de cómputo del Partido Liberal, donde supervisa el conteo de votos.

Según los resultados parciales, el Partido Liberal mantiene una ventaja significativa frente a sus competidores: mientras el partido Libre alcanza 15.465 votos, el Partido Nacional obtiene alrededor de 20.980 votos.

Con base en estas cifras, Contreras proyecta superar la marca histórica de 200.000 votos, convirtiéndose en el primer alcalde del Partido Liberal en lograr esta cifra en San Pedro Sula, consolidando así su liderazgo en la ciudad.

El alcalde reelecto expresó su gratitud a los ciudadanos y a su equipo de campaña: “Gracias a todos los ciudadanos de San Pedro Sula y a nuestro equipo de trabajo, su esfuerzo ha hecho posible este gran logro. San Pedro Sula se declara territorio del Partido Liberal por cuatro años más”, indicó.

Roberto Contreras, con experiencia en gestión pública local, ha centrado su administración en la modernización de la infraestructura urbana, la mejora de servicios municipales y el impulso a programas sociales en áreas de educación, salud y desarrollo comunitario. Su enfoque en la eficiencia administrativa y la cercanía con los ciudadanos ha sido señalado como clave para su reelección.

El actual proceso electoral en la ciudad de San Pedro Sula refleja una fuerte participación ciudadana y la consolidación del Partido Liberal en su bastión histórico.