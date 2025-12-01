Partido Liberal anuncia reprogramación de conferencia de prensa

Según explicaron, la situación se debe a que el candidato presidencial se encuentra en reuniones urgentes e "importantes para el país" y que la conferencia será reprogramada para más tarde, en el transcurso de este mismo día

    Salvador Nasralla la noche del 30 de noviembre después de que finalizara la jornada electoral.

Tegucigalpa, Honduras.

El coordinador de prensa del Partido Liberal de Honduras (PLH), Manuel Blanco, informó este lunes que la conferencia de prensa del candidato presidencial Salvador Nasralla ha sido momentáneamente suspendida debido a reuniones urgentes en las que participa el candidato.

Blanco explicó que algunos encuentros de Nasralla se prolongaron más de lo previsto y que esta situación busca, además, garantizar la calidad y claridad de las declaraciones que ofrecerá posteriormente a los medios de comunicación.

"Agradecemos de parte del ingeniero Salvador Nasralla y del Partido Liberal la comprensión ante el aplazamiento momentáneo. La conferencia se va a reprogramar para este mismo día, estamos esperando el nuevo horario disponible del ingeniero Salvador.", indicó Blanco.

El coordinador de prensa también aseguró que, a pesar de la suspensión temporal, las actividades del partido se mantienen en curso y destacó la participación de Nasralla en reuniones consideradas "importantes para el país".

Blanco enfatizó que el Partido Liberal avanza de manera positiva en la contienda electoral y que, según declaraciones de Nasralla, se está recuperando terreno frente a la competencia, con miras a asegurar la victoria al cierre del día.

