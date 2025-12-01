Partido Liberal anuncia reprogramación de conferencia de prensa

Tegucigalpa, Honduras.

El coordinador de prensa del Partido Liberal de Honduras (PLH), Manuel Blanco, informó este lunes que la conferencia de prensa del candidato presidencial Salvador Nasralla ha sido momentáneamente suspendida debido a reuniones urgentes en las que participa el candidato.

Blanco explicó que algunos encuentros de Nasralla se prolongaron más de lo previsto y que esta situación busca, además, garantizar la calidad y claridad de las declaraciones que ofrecerá posteriormente a los medios de comunicación.