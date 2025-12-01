¿Quién es Salvador Nasralla, el candidato liberal que compite por la presidencia?

La contienda electoral de 2025 mantiene en vilo al país, y en ella vuelve a figurar Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, quien compite por cuarta ocasión consecutiva por alcanzar la Presidencia de la República.
La campaña de Nasralla se apoya en un mensaje centrado en la lucha contra la corrupción, un discurso que le ha permitido sostener un respaldo ciudadano significativo desde su primera participación electoral en 2013.
Según el corte más reciente del Consejo Nacional Electoral (CNE), la diferencia entre los dos principales candidatos es mínima. Nasry Asfura, aspirante del Partido Nacional, suma 749,022 votos (39.91%), mientras que Nasralla registra 748,507 sufragios (39.89%). Los separan únicamente 515 votos, la distancia más estrecha desde el inicio del escrutinio. En tercer lugar se mantiene Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), con 359,584 votos (19.16%).
La posible victoria de Nasralla tendría un significado histórico para el Partido Liberal, que lleva 16 años fuera del poder. Su llegada a esta agrupación se produjo en 2024, tras renunciar como designado presidencial del actual Gobierno de Xiomara Castro por discrepancias internas. La adhesión de Nasralla revitalizó al debilitado liberalismo, que ahora disputa voto a voto el liderazgo de la elección.
Salvador Alejandro César Nasralla Salum nació el 30 de enero de 1953 en Tegucigalpa. Es ingeniero civil, aunque su nombre es ampliamente reconocido por su carrera televisiva.
Desde su juventud se vinculó a los medios de comunicación y se consolidó como una de las figuras más visibles de la televisión hondureña, especialmente en programas deportivos que dirige desde hace más de cuatro décadas. También ha ejercido como maestro de ceremonias en certámenes de belleza y eventos sociales.
Su incursión formal en política comenzó en 2011, cuando fundó el Partido Anticorrupción (PAC). Con esa organización se postuló por primera vez a la presidencia en 2013. Años después creó el Partido Salvador de Honduras (PSH), asegurando que el PAC le fue arrebatado por el expresidente Juan Orlando Hernández.
En su segundo intento presidencial, en 2017, volvió a competir sin éxito. En 2021, para su tercer intento, selló una alianza en fórmula con el Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezado entonces por Xiomara Castro.
El objetivo, según expresó en aquel momento, era derrotar a lo que él denominó la “narcodictadura” atribuida al mandato de Juan Orlando Hernández, posteriormente extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión.
Tras el triunfo de Castro, Nasralla asumió como uno de los tres designados presidenciales. Permaneció en el cargo hasta abril de 2024, cuando renunció por fuertes confrontaciones políticas con la mandataria y con Manuel Zelaya, su coordinador general y esposo de la presidenta.
Luego de su salida del Ejecutivo, se integró al Partido Liberal con la promesa de devolver a esa institución la relevancia que tuvo en décadas anteriores. Su figura se convirtió en un punto de unión entre sectores liberales tradicionales y nuevos votantes atraídos por su perfil anticorrupción.
En su agenda política, Nasralla prioriza la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo, la lucha contra la corrupción, la reducción de la burocracia estatal, la modernización de infraestructuras y el fortalecimiento de pequeños y medianos empresarios.
Según ha explicado en diversas intervenciones, su objetivo es impulsar la competitividad del país mediante un modelo de crecimiento económico sostenido.
Mientras continúa el escrutinio electoral, el Partido Liberal destaca la posibilidad de un retorno al poder bajo la figura de Nasralla, en un proceso que, por su estrechez, podría definirse únicamente en los últimos cortes del CNE. Por ahora, la contienda se mantiene abierta y bajo una observación nacional e internacional sin precedentes.