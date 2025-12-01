  1. Inicio
Nasry Asfura: "Yo acá no vengo a proclamar nada, tengo que darle paz y tranquilidad a Honduras"

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. Además expresó que hay un contingente de vehículos y hasta helicópteros trayendo las copias de las actas que le corresponde al partido.

