“Somos espías, pero de las enfermedades”, dicen médicos cubanos al partir de Honduras

Tras finalizar el acuerdo que se renovaba cada dos años entre Honduras y Cuba, los médicos cubanos abandonaronn el país en vuelos chárter; la primera salida se registró este miércoles desde el aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba.

