‘¡Busquen oficio!’ JOH responde a Rixi Moncada y Marlon Ochoa y califica de “atolondrada” a la oposición

Hernández aseguró que "ya es suficiente" y calificó de "atolondrados" a los líderes oficialistas tras lo que él considera un "contundente rechazo del pueblo" en las urnas

